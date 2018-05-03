Саратовская область в рамках ПМЭФ заключит соглашение с фондом развития промышленности

"В рамках ПМЭФ будет подписано соглашение о взаимодействии регионального Фонда развития промышленности с Российским фондом технологического развития по совместному финансированию проектов. Соглашение подразумевает совместное финансирование программ ряда инвестиционных проектов. В том числе, модернизацию местных производств", — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что на сегодняшний день заинтересованность в участии в программах выразили уже 13 предприятий региона, работающие в таких сферах, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, биотехнологии.

О форуме

Петербургский международный экономический форум пройдет 24 — 26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга

ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества. Общий объем финансирования пока не сообщается.