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Саратовская область в рамках ПМЭФ заключит соглашение с фондом развития промышленности
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Саратовская область в рамках ПМЭФ заключит соглашение с фондом развития промышленности 

ТАСС 2 часа назад
САРАТОВ, 3 мая. /ТАСС/. Саратовская область заключит соглашение о взаимодействии с Российским фондом технологического развития по совместному финансированию проектов на площадке Петербургского международного экономического форума. В рамках соглашения предполагается, в том числе, модернизация региональных предприятий, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства экономического развития области.
"В рамках ПМЭФ будет подписано соглашение о взаимодействии регионального Фонда развития промышленности с Российским фондом технологического развития по совместному финансированию проектов. Соглашение подразумевает совместное финансирование программ ряда инвестиционных проектов. В том числе, модернизацию местных производств", — уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что на сегодняшний день заинтересованность в участии в программах выразили уже 13 предприятий региона, работающие в таких сферах, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, биотехнологии.
О форуме
Петербургский международный экономический форум пройдет 24 — 26 мая 2018 года. Основными темами обсуждения станут экономика будущего и роль креативных пространств в деловой среде. Кроме того, организаторы включили в программу вопросы, связанные с развитием несырьевого экспорта, туризма, а также приоритетных проектов в промышленности Петербурга.
ПМЭФ — один из ключевых мировых экономических дискуссионных форматов, проводимых под патронатом президента РФ. Традиционно в деловом мероприятии принимают участие главы иностранных государств и правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, крупных компаний, ведущие мировые эксперты и аналитики, а также представители медийного сообщества. Общий объем финансирования пока не сообщается.
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