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Павленский отказывается просить тюремщиков о прогулках и жалуется, что их не дают
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Павленский отказывается просить тюремщиков о прогулках и жалуется, что их не дают 

Вести.Ru 10 минут назад
Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому запрещают прогулки в тюремном дворе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его соратница Ксения Оксман.
Павленский рассказал ей, что над ним «изощренно издевается» тюремная администрация. От него потребовали подать письменное прошение о прогулках. Но для него это неприемлемо как для художника — у него принцип ничего не просить у администрации.
"Полгода я сижу в одиночной камере и уже четвертый месяц полностью лишен прогулок в большом дворе за отказ унижаться и писать начальнику бумагу", — процитировала Оксман слова Павленского.
Оксман сообщила, что «администрация мотивирует отказ в прогулках заботой о безопасности Петра», указывая, что он русский, медийная личность и не знает французского языка.
Петр Павленский был задержан в октябре за поджог здания Банка Франции, напоминает РИА Новости. Суд в феврале продлил ему срок ареста еще на четыре месяца. Согласно французскому законодательству, поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.
В России и за рубежом Павленский известен как исполнитель ряда скандальных акций. Он зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ. В мае прошлого года он получил политическое убежище во Франции.
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