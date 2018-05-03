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CNBC: Китай разместил ракеты на спорном архипелаге Спратли
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CNBC: Китай разместил ракеты на спорном архипелаге Спратли 

Rambler News Service 25 минут назад
Китай разместил на островах спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные и противовоздушные ракетные комплексы, сообщает CNBC со ссылкой на данные разведки.
По информации американского телеканала, за последние 30 дней на острове появились сухопутные противокорабельные крылатые ракеты, обозначенные как YJ-12B, а также ракетные системы «земля — воздух» HQ-9B. Ракеты YJ-12B могут наносить удары по надводным судам в радиусе 295 морских миль (более 546 км). А HQ-9B позволят поразить летательные аппараты и крылатые ракеты на дальности до 160 морских миль (более 296 км).
Территория островов оспаривается сразу шестью государствами: Китаем, Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.
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