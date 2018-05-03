Татарстан окажет поддержку дагестанскому бизнесу в продвижении на турецком рынке

Минэкономразвития России нашему Центру поддержки экспорта поручил быть куратором аналогичного центра в Дагестане и в Республике Крым . Мы уже с дагестанскими предпринимателями организуем выставку в Турции, везем татарстанских и дагестанских предпринимателей на международную строительную выставку YAPI — Turkey Build Istambul, которая пройдет с 8 по 12 мая в г. Стамбуле. В таком виде взаимодействие мы должны наладить, наша задача, чтобы аналогичный Центр поддержки экспорта [в Дагестане] дошел до уровня нашего центра", — сообщил он.

Как сообщал ТАСС, по итогам 2017 года Татарстан нарастил объем экспорта на 40% до $13 млрд (в 2016 году — $9 млрд 571 млн). При этом 25% составляет несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ).