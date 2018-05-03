Пока мы помним — герои не будут забыты

Он так и не узнал, что через несколько месяцев, его жена Люся, родила девочку. Малышка прожила всего четыре часа, потому что приняла на себя дозу радиации, несовместимую с жизнью. Похоронили дочку в могиле Василия.

Ему не суждено узнать, что его бюст установили на главной площади Брагина и посвятили экспозицию в районном музее. Именем Василия Игнатенко названы улицы, высаживают в его честь березовые аллеи. Посмертно он награжден советским орденом Красного Знамени, знаком отличия украинского президента — крестом «За мужество», удостоен звания Героя Украины и навечно занесен в Книгу почета «Чернобыль» России

Вася был третьим ребенком в семье Игнатенко. Жили они в деревне Сперижье Брагинского района в Беларуси . Сегодня это зона отселения. Татьяна Петровна работала полеводом в колхозе, муж — трактористом, а потом шофером.

Вася родился в 1961 году. Быт в деревне тяжелый, родители на работе, а дети, придя со школы, знали свою работу. Один дров принесет, второй картошки из погреба достанет, третий воды наносит. Распределяли работу. А в воскресенье Василий спортом занимался, ходил играть в футбол.

После 10 классов поступил в Гомельское ПТУ электротехники. По распределению попал на работу в Бобруйск . Там два раза ему давали отсрочку от армии, призвали только с третьего. Он служил в Москве в пожарной части. Уволившись в запас, после армии, решил идти в пожарные.

«Вернулся в родное Сперижье, отправился в Чернигов , а там его почему-то не взяли. Наш сосед работал на атомной станции, и Вася тоже решил попробовать. Из Чернигова поехал прямо туда, его приняли на работу сразу же. После армии еще даже месяца не прошло. У него дед когда-то пожарным был, когда они еще ездили на лошадях с бочками. Ну вот и он захотел. Жил он в городе Припять , домой приезжал только на выходные. Вскоре женился, им с Люсей выделили комнату прямо в части: на первом этаже стояли пожарные машины, а наверху жили молодые семьи. Вася проработал на Чернобыльской станции четыре года, звание у него было старший сержант. Он там служил, занимал призовые места в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, он весь был в этом », — рассказывает его мама Татьяна Игнатенко.

26 апреля семья Игнатенко собиралась сажать картошку. В ту ночь Василий должен был дежурить, но поменялся сменой, чтобы приехать к ним помочь с огородом. Поезд из Чернобыля отправлялся в четыре часа, а авария случилась около половины второго ночи. Всё сорвалось, дома он больше не появился…

В последний раз сына Татьяна Петровна видела еще до аварии. Он приезжал домой и сделал скамейку:

-Услон, как у нас говорят, сделал, покрасил и говорит: «Вот, вам на память хоть скамейку сделаю». А тогда еще никто не знал, что авария будет. Мы еще не знали, что на станции будет пожар, что наш Вася не только будет тушить огонь, но и спасать товарищей.

Когда на Чернобыльской АЭС случилась авария, бригаду, где был Василий, вызвали тушить пожар первыми. Игнатенко в ней был единственным белорусом. На следующий день пожарных уже отвезли в Борисполь , а затем — в больницу в Москву. Где именно они находились, родным сразу не сообщили, как, впрочем, и то, что на самом деле произошло на станции.

«А 28 апреля нам пришла телеграмма, чтобы Люда и младшая Наташа приехали в московскую клинику для сдачи костного мозга для брата. Когда девчонки прилетели в Москву, там уже был наш младший сын Коля, его тоже срочно вызвали из армии, правда, не сказали, зачем. Дети рассказывали: их предупредили, чтобы Люда и Наташа не целовались с братом, не брались за руки. Сидят они поодаль друг от друга, ждут Васю. Он еще был тогда на своих ногах. Заходит, спрашивает: а вы, почему здесь? Зачем приехали? Только так они и повидались».

Лучшим донором для Василия, по анализам и мнению врачей, оказалась его младшая сестра Наташа. Василий Игнатенко, не смотря на свое состояние, отказался, так как не захотел, чтобы операция как-то навредила его маленькой сестре в будущем, тогда ей было 13. Донором стала старшая сестра Людмила.

13 мая 25-летний Василий Игнатенко умер в больнице. Его родных поселили в гостинице рядом с клиникой. Похоронами занималась специальная комиссия. Хоронили его, как и других ликвидаторов, в цинковом гробу.