Больницы в Ошской области Киргизии получили российское медоборудование

Аппаратура поступила в рамках Программы Развития ООН (ПРООН) «Интегрированное развитие Ошской области», говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что в середине прошлого года холдинг заключил меморандум с министерством здравоохранения Киргизской Республики о намерениях сотрудничества в области высокотехнологичной медицины.