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Больницы в Ошской области Киргизии получили российское медоборудование
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Больницы в Ошской области Киргизии получили российское медоборудование 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский холдинг «Швабе» передал Киргизии медтехнику для оснащения десяти больниц в Ошской области, оборудование предназначено для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба холдинга.
Аппаратура поступила в рамках Программы Развития ООН (ПРООН) «Интегрированное развитие Ошской области», говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба напоминает, что в середине прошлого года холдинг заключил меморандум с министерством здравоохранения Киргизской Республики о намерениях сотрудничества в области высокотехнологичной медицины.
"Новое оборудование окажет существенное влияние на развитие телемедицины в регионе, позволит улучшить качество оказания медицинской помощи. В рамках пилотного проекта ПРООН были отобраны районные и территориальные больницы с широким охватом населения", — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин, комментируя поставку медтехники.
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