Коммунальщики починили лавочку на детской площадке во дворе по улице Яблочкова

Лавочку на детской площадке, расположенной во дворе по адресу ул. Яблочкова, д. 31, корп. 4 отремонтировали коммунальные службы. Работы выполнены по просьбе местного жителя, сообщившего о проблеме на портал «Наш город». Об устранении неисправности отчитался глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту лавочки. В настоящий момент малая архитектурная форма находится в технически исправном состоянии», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (ак)