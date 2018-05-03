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Коммунальщики починили лавочку на детской площадке во дворе по улице Яблочкова
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Коммунальщики починили лавочку на детской площадке во дворе по улице Яблочкова 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Лавочку на детской площадке, расположенной во дворе по адресу ул. Яблочкова, д. 31, корп. 4 отремонтировали коммунальные службы. Работы выполнены по просьбе местного жителя, сообщившего о проблеме на портал «Наш город». Об устранении неисправности отчитался глава управы Бутырского района Анзор Алисултанов.
«По указанному адресу выполнены работы по ремонту лавочки. В настоящий момент малая архитектурная форма находится в технически исправном состоянии», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Портал «Наш город» был создан для эффективного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой столичный житель после прохождения регистрации. (ак)
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