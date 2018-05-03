Власти Мурманской области увеличили расходы на поддержку пожилых до 2,1 млрд

"Программа [поддержки пожилых граждан] дополнена мероприятиями, направленными на обеспечение доступности медицинской помощи, услуг общественного транспорта, развитие интеллектуального потенциала, создание условий для доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. Общий объем средств на реализацию программы в 2017-2020 годах составит 2,1 млрд рублей, по сравнению с ранее действовавшей программой он увеличен на 1,3 млрд рублей", — процитировала Мякишева пресс-служба правительства области.

Как пояснил министр ТАСС, дополнена программа оздоровления пожилых северян. В частности, они имеют возможность выехать на санаторно-курортное лечение по бесплатной путевке на 21 день в санатории на побережье Черного моря. Участникам программы остается оплатить расходы на дорогу. Кроме того, жители старше 70 лет имеют право на бесплатную путевку в учреждения на территории региона.

"В Мурманской области имеется пять санаториев, которые ранее принадлежали крупным предприятиям. У них имеется хорошая база и возможности для оздоровления. К примеру, достойный санаторий действует на территории горнолыжного комплекса в Хибинах", — отметил министр. По его данным, на санаторно-курортное лечение только в 2018 году выделили около 130 млн рублей.

Кроме того, в этом году в области полностью ликвидировали очередь среди пожилых граждан в психоневрологические интернаты. «За последние годы были построены три спальных комплекса на 150 мест каждый при действующих интернатах. Третий корпус сдан в начале 2018 года. На сегодня очередь в эти учреждения ликвидирована полностью. На строительство было привлечено около 100 млн рублей из федерального бюджета», — сообщил ТАСС Мякишев.

По его словам, будет продолжена также программа обеспечения доступности услуг общественного транспорта — предоставление единого льготного проездного билета. Претендовать на него могут льготные категории пожилых граждан с доходом, не превышающим два прожиточных минимума в регионе, то есть менее 28 тыс. рублей. Планируется расширить систему предоставления пожилым гражданам медицинских и бытовых услуг на дому. Запланированы также мероприятия по повышению финансовой грамотности пожилых граждан и обучению их компьютерной грамотности.