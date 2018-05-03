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Три инновационных лабораторно‑промышленных корпуса построят в Зеленограде
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Три инновационных лабораторно‑промышленных корпуса построят в Зеленограде 

РИАМО 21 минуту назад
В столице выдали разрешение на строительство трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов и гостевой стоянки на 900 машино-мест в составе технико-внедренческой особой экономической зоны «Зеленоград», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
«В технико-внедренческой особой экономической зоне «Зеленоград» (площадка «Алабушево») построят три шестиэтажных инновационных лабораторно-промышленных корпуса, а также многоэтажный паркинг для сотрудников на 900 машино-мест. В зданиях общей площадью около 28 тысяч квадратных метров разместятся производственные, складские и административные помещения. Будут созданы новые рабочие места», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Он добавил, что объекты возведут за счет средств инвестора. Срок действия разрешения на строительство — до мая 2020 года.
Как уточняется в сообщении, на площадке «Алабушево» также завершается строительство научно-производственного комплекса «Системные решения ЦИСКО» и административно-производственного комплекса ООО «САПФИР-ИНВЕСТ». Ранее здесь были сданы в эксплуатацию административно-деловой центр с выставочным комплексом, комплекс зданий ООО «АйЭмТи» и таможенный пост.
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