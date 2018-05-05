У кого грабли круче? Чиновники Екатеринбурга расчистили от мусора Дендропарк 

В Екатеринбурге сегодня проходит традиционный общегородской субботник. Чиновники администрации не остались в стороне и вышли в Дендропарк, чтобы очистить его от мусора прошлогодней листвы.
Масштабная уборка должна была пройти ещё 21 апреля, но из-за плохой погоды его дважды переносили. Сегодня погода располагала.
Территорию Дендропарка поделили на участки. Каждый из них закрепили за одним из комитетов администрации. Отдельно от всех прибирали свой участок глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и его заместители: Евгений Архипов, Алексей Белышев, Владимир Боликов, Сергей Тушин, Владимир Гейко, Алексей Кожемяко, Вадим Дударенко.
— По традиции, мы сегодня убираем Дендрологический парк, — рассказал Е1.RU глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. — Работаем здесь с 10 часов. Кто-то даже пришёл пораньше. Ещё не поздно присоединиться и проявить уважение к любимому городу и прибраться хотя бы у себя во дворе, а лучше ещё выйти в парк рядом с домом.
У каждого из чиновников была своя технология уборки парка. Например, глава транспортного комитета Игорь Федотов рассказал, что качественно сгребать листья в кучу ему помогает высокий рост.
Собранные прошлогодние листья сотрудники мэрии складывали в пакеты. Их грузили в самосвалы и вывозили на полигон.
Всего в субботнике приняли участие около 800 человек. Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Дендропарке не было. Он проводил сегодня субботник в хосписе.
Мы в прямом эфире показывали, как чиновники машут граблями на субботнике в Дендропарке.
Субботники сегодня прошли и в других районах Екатеринбурга.