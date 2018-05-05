У кого грабли круче? Чиновники Екатеринбурга расчистили от мусора Дендропарк

Екатеринбурге сегодня проходит традиционный общегородской субботник. Чиновники администрации не остались в стороне и вышли в Дендропарк, чтобы очистить его от мусора прошлогодней листвы.

Масштабная уборка должна была пройти ещё 21 апреля, но из-за плохой погоды его дважды переносили. Сегодня погода располагала.

— По традиции, мы сегодня убираем Дендрологический парк, — рассказал Е1.RU глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. — Работаем здесь с 10 часов. Кто-то даже пришёл пораньше. Ещё не поздно присоединиться и проявить уважение к любимому городу и прибраться хотя бы у себя во дворе, а лучше ещё выйти в парк рядом с домом.

У каждого из чиновников была своя технология уборки парка. Например, глава транспортного комитета Игорь Федотов рассказал, что качественно сгребать листья в кучу ему помогает высокий рост.

Собранные прошлогодние листья сотрудники мэрии складывали в пакеты. Их грузили в самосвалы и вывозили на полигон.

Всего в субботнике приняли участие около 800 человек. Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в Дендропарке не было. Он проводил сегодня субботник в хосписе.

Мы в прямом эфире показывали, как чиновники машут граблями на субботнике в Дендропарке.

Субботники сегодня прошли и в других районах Екатеринбурга.