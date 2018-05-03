Тюменское УФАС передало в прокуратуру дело о многомиллиардном картеле

«В картеле принимали участие 2 производителя термостабилизаторов грунта: АО «Конар» ( г. Челябинск ) и ООО НПО «Фундаментстройаркос» ( г. Тюмень ). Компании на протяжении 2012 — 2016 годов принимали участие в закрытых закупках термостабилизаторов грунта… Победителем всех проведенных закупочных процедур до 2015 года становилось АО «Конар». В 2016 году в борьбу за контракты вступило ООО НПО «Полюс» (г. Тюмень), которое, не сумев выиграть некоторые торги, обратилось с заявлением в антимонопольный орган», — поясняют в ведомстве.

Согласно отработанной схеме, «Фундаментстройаркос» предлагало на торгах цену либо превышающую, либо равную начальной максимальной цене контракта, а «Конар» предлагало цену ниже менее чем на 1% и становилось победителем аукциона. Затем победитель заключал договор с «Фундаментстройаркос» договор на изготавливление термостабилизаторов.

«Таким образом, производство термостабилизаторов грунта на базе ООО НПО «Фундаментстройаркос» — предприятия, которое при нормальных экономических условиях должно было являться конкурентом АО «Конар», при отсутствии у последнего выпуска собственной продукции, явилось следствием заключенного картельного соглашения», — отметил заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин

Нарушителям выданы предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения, материалы по данному делу переданы в прокуратуру Тюменской области.