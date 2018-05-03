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Тюменское УФАС передало в прокуратуру дело о многомиллиардном картеле
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Тюменское УФАС передало в прокуратуру дело о многомиллиардном картеле 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: kvobzor.ru
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области передало в прокуратуры материалы уголовного дела о картельном сговоре между поставщиками термостабилизаторов грунта.
«В картеле принимали участие 2 производителя термостабилизаторов грунта: АО «Конар» (г. Челябинск) и ООО НПО «Фундаментстройаркос» (г. Тюмень). Компании на протяжении 2012 — 2016 годов принимали участие в закрытых закупках термостабилизаторов грунта… Победителем всех проведенных закупочных процедур до 2015 года становилось АО «Конар». В 2016 году в борьбу за контракты вступило ООО НПО «Полюс» (г. Тюмень), которое, не сумев выиграть некоторые торги, обратилось с заявлением в антимонопольный орган», — поясняют в ведомстве.
Согласно отработанной схеме, «Фундаментстройаркос» предлагало на торгах цену либо превышающую, либо равную начальной максимальной цене контракта, а «Конар» предлагало цену ниже менее чем на 1% и становилось победителем аукциона. Затем победитель заключал договор с «Фундаментстройаркос» договор на изготавливление термостабилизаторов.
«Таким образом, производство термостабилизаторов грунта на базе ООО НПО «Фундаментстройаркос» — предприятия, которое при нормальных экономических условиях должно было являться конкурентом АО «Конар», при отсутствии у последнего выпуска собственной продукции, явилось следствием заключенного картельного соглашения», — отметил заместитель руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин.
Нарушителям выданы предписания о прекращении ограничивающего конкуренцию соглашения, материалы по данному делу переданы в прокуратуру Тюменской области.
«Тюменскому УФАС России еще предстоит привлечь ООО НПО «Фундаментстройаркос» и АО «Конар» к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ. Размер штрафа для юридических лиц по данной норме составляет от 10% до 50% начальной стоимости предмета торгов», — подчеркивают в ведомстве.
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