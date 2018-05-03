Главу Троицкого района отправили в отставку

Людмила Шаталова официально сложила полномочия главы Троицкого муниципального района.

О своем уходе она сообщила 13 апреля с формулировкой «по личным мотивам». И вот сегодня, 3 мая, местные депутаты приняли отставку. А в знак благодарности за проделанную работу Шаталовой присвоили звание «Лауреат премии Собрания депутатов Троицкого района „Общественное признание“. Кроме того, народные избранники вышли с инициативой в Заксобрание области о присвоении экс-главе звания „Почетный гражданин Троицкого района“.

Преемником Шаталовой в кресле главы муниципалитета стал ее бывший заместитель по финансам и экономике Тимур Мухамедьяров. Пока он занимает этот пост как „исполняющий обязанности“. Конкурс на выбор нового главы района пройдет в течение трех месяцев.

Людмила Шаталова проработала в районной администрации в течение 20 лет. А восемь последних была ее главой. В бытность ее руководства Троицкий район несколько раз входил в число лучших по многим показателям.