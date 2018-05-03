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Главу Троицкого района отправили в отставку
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Главу Троицкого района отправили в отставку 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Людмила Шаталова официально сложила полномочия главы Троицкого муниципального района.
О своем уходе она сообщила 13 апреля с формулировкой «по личным мотивам». И вот сегодня, 3 мая, местные депутаты приняли отставку. А в знак благодарности за проделанную работу Шаталовой присвоили звание «Лауреат премии Собрания депутатов Троицкого района „Общественное признание“. Кроме того, народные избранники вышли с инициативой в Заксобрание области о присвоении экс-главе звания „Почетный гражданин Троицкого района“.
В пресс-службе губернатора Челябинской области отметили, что со стороны Бориса Дубровского претензий к главе района не было.
Преемником Шаталовой в кресле главы муниципалитета стал ее бывший заместитель по финансам и экономике Тимур Мухамедьяров. Пока он занимает этот пост как „исполняющий обязанности“. Конкурс на выбор нового главы района пройдет в течение трех месяцев.
Людмила Шаталова проработала в районной администрации в течение 20 лет. А восемь последних была ее главой. В бытность ее руководства Троицкий район несколько раз входил в число лучших по многим показателям.
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