Нижегородские гостиницы оштрафовали на 700 тыс. рублей за нарушения перед ЧМ-2018

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по итогам проверок гостиниц возбудило 93 административных дела, отели оштрафовали почти на 700 тыс. рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Около половины нарушений связано с тем, что гостиницы не предоставляли полную и достоверную информацию о своих услугах. В 23 случаях гостиницы завышали цены на обслуживание, еще в 22 — оказывали услуги без свидетельства о присвоении категории.

"По результатам проведенного мониторинга сайтов средств размещения и проверок было возбуждено 93 дела об административных правонарушениях. По фактам выявленных нарушений наложено штрафов на общую сумму 691,5 тыс. рублей, вынесено 31 предупреждение, выдано восемь предостережений", — отмечается в сообщении.

За нарушение постановления правительства РФ , которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, предусмотрен штраф для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — в двукратном размере излишней выручки от реализации услуг.