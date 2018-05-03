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Нижегородские гостиницы оштрафовали на 700 тыс. рублей за нарушения перед ЧМ-2018
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Нижегородские гостиницы оштрафовали на 700 тыс. рублей за нарушения перед ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по итогам проверок гостиниц возбудило 93 административных дела, отели оштрафовали почти на 700 тыс. рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
Около половины нарушений связано с тем, что гостиницы не предоставляли полную и достоверную информацию о своих услугах. В 23 случаях гостиницы завышали цены на обслуживание, еще в 22 — оказывали услуги без свидетельства о присвоении категории.
"По результатам проведенного мониторинга сайтов средств размещения и проверок было возбуждено 93 дела об административных правонарушениях. По фактам выявленных нарушений наложено штрафов на общую сумму 691,5 тыс. рублей, вынесено 31 предупреждение, выдано восемь предостережений", — отмечается в сообщении.
За нарушение постановления правительства РФ, которым установлена предельная стоимость номеров в гостиницах на период чемпионата, предусмотрен штраф для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — в двукратном размере излишней выручки от реализации услуг.
Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с командой из Южной Кореи, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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