Фотопутешествие на старейший вокзал страны: как было, как стало

Вместе с Царскосельской железной дорогой был открыт и вокзал в Петербурге , ныне именуемый Витебским.

Конечно, нынешнее здание Витебского вокзала в Санкт-Петербурге совершенно не то, которое здесь было в 1837-м, но звания «самого старого вокзала в России » это у него уж точно не отнимает.

К сожалению, или к счастью, но на данный момент Витебский вокзал находится на реконструкции, поэтому оценить его наружное оформление не выйдет.

Зайдя же внутрь, можно на миг подумать что вы попали в начало 20 века, впрочем штрихи современности быстро напомнят о себе.

Здание Витеюского вокзала — объект культурного наследия России федерального значения.

Возможно, причина его самобытности именно в этом, но хочется верить что этот фактор не единственный.

И, тем не менее, здесь довольно мало указателей, оформленных согласно современному бренд-буку РЖД

Большая часть навигации здесь выглядит вот так и отлично вписывается в архитектуру вокзала.

Даже расписание поездов здесь аутентичное (пусть и советское).

А вот такого вы на большинстве вокзалов днём с огнём не сыщете!

Не удивлюсь, если здесь есть отдельный специально обученный человек, который всё это рисует (это не печать на принтере, как вы понимаете).

Какой прекрасный шрифт над дверьми! Хоть выхода здесь и нет во все двери… Как и входа.

А вот с температурой света здесь, конечно, разброд и шатание. Впрочем, не на фото это не особо заметно.

Если вдруг вы не знали где находитесь — взгляните на таблички.

Здесь даже есть памятник Францу Антону Фон Герстнеру — автору и строителю царскосельской железной дороги.

Внутренние помещения тоже частично затронуты работами по реконструкции.

Сами платформы вокзала, на мой взгляд — одно из самых прекрасных мест на железных дорогах России.

Если не брать во внимание проволочный забор, конечно. Но это дань «обеспечению безопасности» методом рамок.

А вот ларьки на платформах не выглядят шайтан-рынком (привет новым торговым павильонам на Ярославском в Москве ).

Вписаны они достаточно органично (конфеты, кстати, вкусные — не реклама).

Вряд ли эти буквы над дебаркадером оставлялись со дня постройки. Но выглядят органично

Навесы… Вроде бы обычный металл — но красиво же! А светильники!

Старенькие ЭРки (ближнюю должны списать в будущем году, если считать по возрасту).

Витебский вокзал смело можно называть одним из красивейших вокзалов России.

Сюда определённо стоит зайти, даже если вам ехать никуда не надо.