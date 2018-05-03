Список аргентинских политиков, направленных на Чемпионат мира: многих исключили, некоторые не хотят сами, а поедут совсем немногие

Чемпионат мира по футболу не мог не затронуть аргентинскую политику. В июне и июле в различных городах России , в 17 тысячах километров от Касы Росады (Casa Rosada, официальная резиденция президента Аргентины ) и Национального конгресса Аргентины, будут разыгрываться 64 матча. Результаты игры аргентинской сборной отразятся на внутриполитической ситуации Аргентины, особенно в условиях предвыборной кампании 2019 года. Спортивное событие такого масштаба не может не повлиять на положение видных политических деятелей, и выступление Аргентины на ЧМ может обернуться для них палкой о двух концах.

Политический аналитик Хьюго Хайме (Hugo Haime), работавший в последнюю предвыборную кампанию с Серхио Массой (Sergio Massa) и консультирующий многих губернаторов, подтвердил, что не посоветовал бы своим клиентам ехать в Россию. «В данный момент все обеспокоены внутренней экономической ситуацией. И хотя народ немного отвлекся на Чемпионат мира, он по-прежнему задает вопросы и ждет ответов», — сообщил Хьюго Хайме газете «Ла Насьон» (La Nación). Возможно, именно поэтому до недавнего момента в списке аргентинских политиков, которые поедут в Россию для поддержания боевого духа команды под предводительством Лионеля Месси , мало кто подтвердил свое участие, многие не определились, а большинство оказалось вычеркнутыми.

У президента Аргентины Маурисио Макри было в планах посетить как минимум один матч из тех, в которых будет участвовать аргентинская сборная. Однако теперь его приезд находится под сомнением. Согласно заявлению официального источника газете «Ла Насьон», президент Аргентины принял приглашение от своего канадского коллеги, Джастина Трюдо (Justin Trudeau), и поедет в качестве обозревателя на саммит «Большой семерки», который пройдет в начале июня в Квебеке. Согласно правительственному сообщению, это решение изменит планы президента, который хотел съездить с младшей дочерью, Антонией, посмотреть матчи с участием Аргентины в первом этапе Чемпионата мира с 16 по 26 июня. «Еще ничего не решено, мы вносим изменения в график. Решение будет принято в ближайшие дни», — сообщили официальные представители президента. Было также подтверждено, что официальный визит в Израиль , намеченный на первые числа июня, будет отменен. Маурисио Макри был приглашен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принять участие в товарищеском матче между Аргентиной и Израилем, который будет проходить 9 июня в Иерусалиме . В условиях социальной нестабильности, вызванной недавней тарифной политикой, правительство отрицает, что поездка в Россию поставлена под угрозу. «Посещение саммита „Большой семерки“ в Канаде изменило все планы. Изначально планировалось в рамках одной поездки съездить и в Россию», — утверждают источники.

Представители Аргентины на ЧМ В случае если президент подтвердит свою поездку на Чемпионат мира в России, его сопроводят Фернандо де Андрейс (Fernando De Andreis), генеральный секретарь правительства, и Хорхе Фори (Jorge Faurie), министр иностранных дел. Свою поездку в Россию подтвердили Карлос Макаллистер (Carlos Mac Allister), служащий Министерства спорта и образования Аргентины, и Фернандо Марин (Fernando Marín), член правительства Аргентины. Фернандо Марин, который продвигает кандидатуры Аргентины, Уругвая Парагвая в качестве стран-организаторов ЧМ 2030 года, и Карлос Макаллистер примут участие в ряде мероприятий в Москве до старта ЧМ. Они должны будут выставить кандидатуру этих трех стран на конгрессе КОНМЕБОЛа (Южноамериканской конфедерации футбола).

Макри — не единственный футбольный фанат в аргентинском правительстве. Маркос Пенья (Marcos Peña), председатель кабинета министров и поклонник клуба Бока Хуниорс (Boca Juniors), не наденет в этот раз футболку с символикой аргентинской команды на ЧМ. Рохелио Фригерио (Rogelio Frigerio), министр внутренних дел и завсегдатай трибун стадиона Монументаль в Буэнос-Айресе во время матчей клуба Ривер Плэйт (River Plate), не планировал ехать на ЧМ в Россию или брать отпуск в июне. Его коллега из министерства транспорта , Гильермо Дитрих (Guillermo Dietrich), один из ярых футбольных фанатов среди министров, не сможет поехать в Россию, поскольку у него запланировано много неотложных дел. Министр модернизации, Андрес Ибарра (Andrés Ibarra), входивший в руководство клуба Бока Хуниорс и метящий в нем на место президента Даниэля Анхелиси, не предполагает ехать в Россию во время Чемпионата мира. Не поедет и Патрисия Бульрич (Patricia Bullrich), министр безопасности.

Густаво Аррибас (Gustavo Arribas), глава Федерального разведывательного управления, близкий друг Маурисио Макри и вхожий в узкие футбольные круги, на настоящий момент не принял окончательного решения. За последний год главу аргентинских шпионов часто видели на стадионе Нуэво Гасометро (Nuevo Gasómetro), болеющим за клуб Сан-Лоренсо де Альмагро (San Lorenzo de Almagro).

Игнорирование со стороны Буэнос-Айреса

Футбольная лихорадка еще не коснулась администрации столичного региона. Мария Еухения Видаль (María Eugenia Vidal), губернатор провинции Буэнос-Айрес, будучи фанатом клубов Бока Хуниорс и Сан-Лоренсо, не поедет в Россию. Ее представители сказали, что она брала пару отпускных дней в начале года и что во время ЧМ она будет сильно занята.

Как и среди министров Макри, в администрации Марии Видаль много футбольных фанатов. Кристиан Ритондо (Cristian Ritondo), министр безопасности провинции и бывший член руководства клуба Индепендьенте (Independiente), не будет присутствовать на ЧМ. Представители Густаво Феррари (Gustavo Ferrari), министра юстиции в провинции Буэнос-Айрес, сообщили, что чиновник даже не думал о поездке в Россию, поскольку будет выполнять свои обязанности в Аргентине. Эрнан Лакунса (Hernán Lacunza), фанат клуба Расинг (Racing) и министр финансов в провинции Буэнос-Айрес, не поедет в Москву, так же как и Федерико Сальвай (Federico Salvai), глава кабинета министров провинции Буэнос-Айрес и еще один ярый фанат Ривер Плэйт.

В мэрии Буэнос-Айреса ситуация схожа. Орасио Родригес Ларрета (Horacio Rodríguez Larreta), мэр Буэнос-Айреса, преданный фанат клуба Академия, не планирует поездку в Россию. Его помощник, Диего Сантилли (Diego Santilli), съездивший на ЧМ 2014 в Бразилии и бывший в руководстве Ривер Плэйт, останется в Буэнос-Айресе. Экономист Карлос Мелькониан (Carlos Melconian), еще один фанат Расинга, на данный момент тоже не планирует следовать за аргентинской сборной.

Перечень оппозиционеров

Большая часть лидеров оппозиции сообщили газете «Ла Насьон», что они исключают возможность поехать на ЧМ в Россию.

Хуан Мануэль Уртубей (Juan Manuel Urtubey), губернатор провинции Сальта, вычеркнул себя из списка, поскольку считает, что из-за экономической ситуации в стране сейчас не лучший момент, чтобы уезжать в Россию. К тому же его жена, Исабель Маседо (Isabel Macedo) беременна и должна родить в конце мая, за несколько дней до начала ЧМ. В расписание коллеги Уртубея в провинции Кордова, Хуана Скиаретти (Juan Schiaretti), не вписывается ЧМ, но возможность поездки он не исключает. Его предшественник, Хосе Мануэль де ла Сота (José Manuel De la Sota), чья популярность в последние месяцы упала, даже не рассматривает подобный вариант. Даниэль Сиоли (Daniel Scioli) приводит различные доводы, чтобы не поехать на спортивное мероприятие. Его представители говорят, что он никогда не бывал на Чемпионатах мира и что в этом году он и не рассматривал такую возможность из-за огромного расстояния между Аргентиной и Россией. К тому же, он сильно занят на должности государственного секретаря Аргентины по туризму и спорту.

Флоренсио Рандассо (Florencio Randazzo) тоже не думал покупать билет до Москвы, чтобы сопроводить национальную сборную. Мартин Инсауральде (Martín Insaurralde), мэр города Ломас-де-Самора, и Диего Боссио (Diego Bossio), член Хустисиалистской партии (Partido Justicialista), тоже не поедут.

На этот раз среди болельщиков аргентинской сборной Месси не увидит Факундо Мойано (Facundo Moyano), члена партии «Объединение за новую альтернативу» (Unidos por una Nueva Alternativa), который присутствовал на ЧМ 2010 в Южно-Африканской республике . Также не будет и Аугустина Росси (Agustín Rossi), члена партии «Фронт за победу» (Frente para la Victoria), и его товарища по парламентской скамье Хуана Кабандье (Juan Cabandié).

Серхио Масса находится на распутье. Его сын, Томас, играющий в клубе Тигре (Tigre), попросил съездить с ним в Россию на ЧМ. Однако у бывшего депутата в июне дела: он хочет принять участие в курсах, организуемых в Силиконовой долине, по воздействию новых технологий на рынок труда. Поедет ли он с Томасом в Россию, если Аргентина выбьется в финал?

На ЧМ поедут:

Карлос Макаллистер (Carlos Mac Allister), служащий Министерства спорта и образования Аргентины

Фернандо Марин (Fernando Marín), член правительства Аргентины

Возможно поедут:

Маурисио Макри (Mauricio Macri), президент Аргентины

Фернандо де Андрейс (Fernando De Andreis), генеральный секретарь правительства

Маркос Пенья (Marcos Peña), председатель кабинета министров

Хорхе Фори (Jorge Faurie), министр иностранных дел Густаво Аррибас (Gustavo Arribas), глава Федерального разведывательного управления

Серхио Масса (Sergio Massa), лидер партии «Frente Renovador» (Фронт реставраторов)

Не поедут:

Мария Еухения Видаль (María Eugenia Vidal), губернатор провинции Буэнос-Айрес

Орасио Родригес Ларрета (Horacio Rodríguez Larreta), мэр Буэнос-Айреса

Хуан Мануэль Уртубей (Juan Manuel Urtubey), губернатор провинции Сальта

Хуан Скиаретти (Juan Schiaretti) губернатор провинции Кордова

Флоренсио Рандассо (Florencio Randazzo), бывший министр внутренних дел Даниэль Сиоли (Daniel Scioli), член партии «Фронт за победу» (Frente para la Victoria)