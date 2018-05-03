Ещё
На фестивале «Русь заповедная» в Белгороде выступит группа «Калинов мост»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На фестивале «Русь заповедная» в Белгороде выступит группа «Калинов мост» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Опорный университет Белгородской области — БГТУ им. В. Г. Шухова — проведёт ежегодный межвузовский молодёжный фестиваль «Русь заповедная: Добро — традиция России».
В 2018 году фестиваль посвящен волонтерской тематике и проходит под знаком Года волонтера в России с 24 по 26 мая в университетском кампусе в Белгороде и на летней базе «Технолог» в поселке Дубино.
Фестиваль будет состоять из трех тематических дней: 24 мая — «Великие истоки», 25 мая — «Время побеждать», 26 мая — «Будущее России». Ожидается участие 100 человек из ведущих вузов региона.
24 мая, «Великие истоки»: в 13-00 на университетской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В этот же день участников и гостей ожидают вводные лекции, тематические выставки, образовательные площадки, военно-спортивная игра-квест «Поисковик», игра-квест «Город мастеров», казачьи песни, игры и т.д.
25 мая, «Время побеждать»: мероприятия пройдут на базе «Технолог» в Борисовcком районе. Запланированы командное состязание «Путь силы», образовательные площадки с элементами сельского туризма, кулинарный конкурс, историко-этнографический праздник «Заповедный лес», поэтический конкурс «Пушкарная слобода», посвященный Дню славянской письменности и культуры и многое другое.
26 мая, «Будущее России»: в 12-00 в зале заседания ученого совета БГТУ им. В. Г. Шухова пройдет презентация командных проектов «Добро — традиция России». На АСК «Вираж» в 15-00 состоится картинг-турнир «Скорость». В 19-00 на университетской площади пройдёт общегородской праздник для участников фестиваля и молодежи «Русь заповедная». В 19-30 начнется Узорный Хоровод (входит в Книгу рекордов России). В 20-30 для участников, гостей фестиваля, горожан выступит известная российская группа «Калинов мост». Завершится фестиваль в 22-00 праздничным фейерверком.
АиФ: последние новости
В домах белгородцев начнут отключать горячую воду с 10 мая Где в Тамбове будут раздавать георгиевские ленточки? Из-за демонстрации 9 мая в Липецке запретят продавать алкоголь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы75
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов235
Полномочия Медведева передадут Кудрину1030
В Сирии разбился российский истребитель485
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение