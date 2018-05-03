На фестивале «Русь заповедная» в Белгороде выступит группа «Калинов мост»

Опорный университет Белгородской области — БГТУ им. В. Г. Шухова — проведёт ежегодный межвузовский молодёжный фестиваль «Русь заповедная: Добро — традиция России ».

В 2018 году фестиваль посвящен волонтерской тематике и проходит под знаком Года волонтера в России с 24 по 26 мая в университетском кампусе в Белгороде и на летней базе «Технолог» в поселке Дубино

Фестиваль будет состоять из трех тематических дней: 24 мая — «Великие истоки», 25 мая — «Время побеждать», 26 мая — «Будущее России». Ожидается участие 100 человек из ведущих вузов региона.

24 мая, «Великие истоки»: в 13-00 на университетской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В этот же день участников и гостей ожидают вводные лекции, тематические выставки, образовательные площадки, военно-спортивная игра-квест «Поисковик», игра-квест «Город мастеров», казачьи песни, игры и т.д.

25 мая, «Время побеждать»: мероприятия пройдут на базе «Технолог» в Борисовcком районе. Запланированы командное состязание «Путь силы», образовательные площадки с элементами сельского туризма, кулинарный конкурс, историко-этнографический праздник «Заповедный лес», поэтический конкурс «Пушкарная слобода», посвященный Дню славянской письменности и культуры и многое другое.

26 мая, «Будущее России»: в 12-00 в зале заседания ученого совета БГТУ им. В. Г. Шухова пройдет презентация командных проектов «Добро — традиция России». На АСК «Вираж» в 15-00 состоится картинг-турнир «Скорость». В 19-00 на университетской площади пройдёт общегородской праздник для участников фестиваля и молодежи «Русь заповедная». В 19-30 начнется Узорный Хоровод (входит в Книгу рекордов России). В 20-30 для участников, гостей фестиваля, горожан выступит известная российская группа «Калинов мост». Завершится фестиваль в 22-00 праздничным фейерверком.