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Парламент Молдавии утвердил нового главу Службы информационной безопасности
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Парламент Молдавии утвердил нового главу Службы информационной безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
КИШИНЕВ, 3 мая — РИА Новости. Новым руководителем Службы информационной безопасности Молдавии избран бывший министр транспорта Василий Ботнарь.
"Пятьдесят тремя голосами утвержден законопроект о назначении Василия Ботнаря главой Службы информационной безопасности", — сказал на заседании в четверг спикер Андриан Канду.
Ботрань тут же принес присягу перед членами парламента.
Должность директора СИБ вакантна с февраля 2018 года, когда депутаты парламента приняли заявление об отставке с этого поста Виталия Пырлога.
По закону, мандат директора СИБ длится пять лет, кандидата утверждает парламент.
Соискателя должности главы СИБ должны предложить минимум 10 депутатов, после чего следует заключение парламентской комиссии по Национальной безопасности, обороне и общественному порядку.
Василий Ботнарь по специальности экономист. С 2010 по 2013 год он был депутатом парламента, затем до 2015 года занимал кресло министра транспорта и дорожной инфраструктуры. В феврале 2017 года Ботнарь был избран на должность главы админсовета АО Moldovagaz.
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