Главу челябинского муниципалитета отправили в отставку

По словам Шаталовой, заявление об отставке было ее личным решением. После того, как она объявила, что хочет покинуть свой пост, райсовету предстоит провести конкурс по выбору ее преемника. Ожидается, что вся процедура займет порядка трех месяцев.

В администрации муниципалитета Людмила Шаталова работала 20 лет. Из них восемь — она занимала руководящую должность. Прежде к Шаталовой были претензии со стороны областных властей, вызванные внутрирайонными конфликтами. Однако к осени минувшего года все проблемы были сняты. По этой причине отставка главы района стала неожиданностью для регионального правительства.

Одним из претендентов на пост главы района является начальник местного управления ЖКХ Андрей Могильников.