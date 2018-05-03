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Главу челябинского муниципалитета отправили в отставку
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Главу челябинского муниципалитета отправили в отставку 

360tv.ru 2 часа назад
Райсовет Троицка в Челябинской области удовлетворил заявление об отставке главы района Людмилы Шаталовой. Исполняющим обязанности стал ее заместитель по финансам Тимур Мухамедьяров, сообщило Ura.ru со ссылкой на депутата Андрея Макшанова.
По словам Шаталовой, заявление об отставке было ее личным решением. После того, как она объявила, что хочет покинуть свой пост, райсовету предстоит провести конкурс по выбору ее преемника. Ожидается, что вся процедура займет порядка трех месяцев.
В администрации муниципалитета Людмила Шаталова работала 20 лет. Из них восемь — она занимала руководящую должность. Прежде к Шаталовой были претензии со стороны областных властей, вызванные внутрирайонными конфликтами. Однако к осени минувшего года все проблемы были сняты. По этой причине отставка главы района стала неожиданностью для регионального правительства.
Одним из претендентов на пост главы района является начальник местного управления ЖКХ Андрей Могильников.
В отставку ушел и глава Ижевска Юрий Тюрин. Чиновник написал заявление, в котором попросил освободить его от занимаемой должности. О решении Тюрина рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
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