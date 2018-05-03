Константинов: Крым мог повторить судьбу Одессы в 2014 году

"Настоящие одесситы — это не те, которых сейчас завозят в этот город для участия в неонацистских шабашах. Они всегда относились к России , как и крымчане: как к своей родине, мы это знаем очень хорошо", — отметил спикер.

Константинов подчеркнул, что в 2014 году Крым мог «разделить судьбу Одессы, если бы нам не удалось провести референдум».

"Одесситы — это наши соотечественники. Связываем это не только с теми 23 годами совместного пребывания в составе независимой Украины . Хочу напомнить, земли Крыма и Одессы в одно время вошли в состав Российской Империи, заселялись, осваивались, обустраивались Россией", — напомнил он и добавил, что спустя «четыре года террора» отношение к России у одесситов не изменилось.

После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.