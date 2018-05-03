Музыканты из Крыма, Благовещенска и Москвы выступят в районе Чертаново Северное

Коллективы из Крыма , Благовещенска и Москвы выступят на чертановской площадке фестиваля «Московская весна a cappella» в четверг, 3 мая.

Главное музыкальное событие весны продолжается. И сегодня, 3 мая, на Кировоградской, 14 ценители акапельного исполнения смогут увидеть выступления четырех коллективов из Симферополя , Благовещенска и Москвы.

Первым перед зрителями предстанет ансамбль «Женский хор», состоящий из студенток Крымского инженерно-педагогического университета. Коллектив был образован два года назад. Девушки исполняют крымско-татарские народные и авторские произведения.

Принять участие в акапельном конкурсе приехали музыканты из города Благовещенска. Группа «Round 7» является неоднократным участником различных конкурсов и чемпионатов, обладателем золотой награды на российском первенстве по хоровому искусству.

Также своим творчеством слушателей порадуют два московских коллектива: хор «Чосон» исполняет популярные советские и российские песни на корейском языке, студентки Московского Государственного Медико-стоматологического университета являются обладательницами наград российских и международных конкурсов.

Кроме того, для детей пройдут творческие мастер-классы «Весенние трели» и «Джазовые импровизации». Подробное расписание доступно по ссылке.

Начало всех мероприятий в 15:00. Место проведения: улица Кировоградская, владение 14. Напомним, что участников «Московской весны a cappella» можно оценить в режиме онлайн на сайте конкурса в разделе «Участники».

Фото: Московские сезоны

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/03/40566/