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Музыканты из Крыма, Благовещенска и Москвы выступят в районе Чертаново Северное
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Музыканты из Крыма, Благовещенска и Москвы выступят в районе Чертаново Северное 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Коллективы из Крыма, Благовещенска и Москвы выступят на чертановской площадке фестиваля «Московская весна a cappella» в четверг, 3 мая.
Главное музыкальное событие весны продолжается. И сегодня, 3 мая, на Кировоградской, 14 ценители акапельного исполнения смогут увидеть выступления четырех коллективов из Симферополя, Благовещенска и Москвы.
Первым перед зрителями предстанет ансамбль «Женский хор», состоящий из студенток Крымского инженерно-педагогического университета. Коллектив был образован два года назад. Девушки исполняют крымско-татарские народные и авторские произведения.
Принять участие в акапельном конкурсе приехали музыканты из города Благовещенска. Группа «Round 7» является неоднократным участником различных конкурсов и чемпионатов, обладателем золотой награды на российском первенстве по хоровому искусству.
Также своим творчеством слушателей порадуют два московских коллектива: хор «Чосон» исполняет популярные советские и российские песни на корейском языке, студентки Московского Государственного Медико-стоматологического университета являются обладательницами наград российских и международных конкурсов.
Кроме того, для детей пройдут творческие мастер-классы «Весенние трели» и «Джазовые импровизации». Подробное расписание доступно по ссылке.
Начало всех мероприятий в 15:00. Место проведения: улица Кировоградская, владение 14. Напомним, что участников «Московской весны a cappella» можно оценить в режиме онлайн на сайте конкурса в разделе «Участники».
Фото: Московские сезоны
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/03/40566/
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