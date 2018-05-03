Интриги Кремля: Кого из олигархов и чиновников сливают перед инаугурацией

Идет борьба за министерские портфели

7 мая предстоит инаугурация Владимира Путина , выигравшего очередные президентские выборы. После этого правительство, которое с 2012 года возглавляет Дмитрий Медведев , будет должно уйти в отставку — и начнется формирование нового кабинета. Борьба за портфели в новом правительстве началась заранее — в ход пошел компромат.

И одной из жертв этой войны компроматов оказался вице-премьер Александр Хлопонин, бывший полпред президента на Северном Кавказе, ныне курирующий алкогольную отрасль и природоохранную деятельность.

Началось все с того, что Хлопонин опубликовал декларацию о доходах за 2017 год, судя по которой, он заработал больше всех остальных членов правительства России вместе взятых, — 2 млрд 912 млн рублей. До Хлопонина никто из высших чиновников России никогда не декларировал доход в размере больше миллиарда рублей.

Живет вице-премьер, судя по всему, и вправду очень неплохо. Его семье принадлежат четыре автомобиля — Mercedes Benz CL65AMG, Mercedes Benz S500 4Matic, Bentley Arnage Red Label и Jaguar XJ Daimler. Также у вице-премьера есть два жилых дома — площадью 678 и 2889 кв.м соответственно, два нежилых здания, собственный бассейн и 11 земельных участков общей площадью почти три гектара.

Рекордный доход он получил, как рассказала его пресс-секретарь Наталья Платонова , за счет продажи принадлежащего ему жилого дома в Италии площадью 818 кв.м с земельным участком в 82 сотки.

Шуманов: это многогранная история

После публикации декларации о доходах к делу подключилась «Русская служба BBC» . Журналисты опубликовали расследование, из которого следовало, что виллу Villa Adriana в итальянском городе Форте-дей-Марми семья Хлопониных продала кипрской офшорной компании FDM Real Estate Ltd., которая якобы контролируется Михаилом Прохоровым , владельцем финансово-промышленной группы «Онэксим» и одним из богатейших людей России.

Хлопонина и Прохорова связывают давние дружеские отношения, а вот «Русская служба BBC» усмотрела в сделке по продаже элитной итальянской недвижимости признаки конфликта интересов. Тем более, что, судя по опросу риэлторов, занимающихся европейской недвижимостью, стоимость продажи виллы в Форте-дей-Майми (€35,5 млн) могла быть завышена в два-три раза.

В интервью корреспонденту «Свободной прессы» высказал свое мнение по поводу выводов журналистов «Русской службы BBC» заместитель генерального директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов:

— Структура, аффилированная с бизнесменом Михаилом Прохоровым, покупающая у вице-премьера Александра Хлопонина luxury-недвижимость по цене в два раза вше рыночной — это во всех смыслах многогранная история.

Во-первых, Прохоров до недавнего времени владел акциями компании «Русал» , которая находится в зоне ответственности вице-премьера Хлопонина, курирующего российские природные ресурсы.

Покупка недвижимости у чиновника — это очень сильно похоже на конфликт интересов. Ведь принятие решений в отношении компании, c акционером которой у тебя существуют некие обязательства или права, может повлиять на объективность таких решений.

Одновременно, на мой взгляд, этой сделкой могут заинтересоваться и европейские правоохранители, — ведь стоимость сделки отличается от средней цены на рынке, что может быть квалифицированно как попытка отмывания денег.

Но для Хлопонина такая сделка дополнительно могла бы гарантировать защиту от потенциальных санкций со стороны Евросоюза , которые могли бы привести к заморозке его зарубежной недвижимости.

Навальный обвинил Хлопонина во «взятке»

Подключился к этой истории и вездесущий Алексей Навальный , сделавший на основе статьи «Русской службы BBC» полноценный фильм. В этом фильме он называет покупку виллы Villa Adriana «банальной взяткой». Правда, деликатно обходит стороной главный вопрос: если это даже и взятка — то за что именно?!

— Наброс Навального, вполне возможно, инициирован извне его ФБК, Навальный просто пользуется попавшей к нему в руки информацией. У него свои интересы, у тех, кто помогает ему с сюжетами — свои. Поэтому гипотеза, что это часть аппаратных игр в преддверии обновления правительства, вполне имеет право на жизнь, — рассказал «Свободной прессе» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев

Между тем, пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова решительно отвергла обвинения в коррупции: по ее словам, вилла была продана за рыночную цену и с уплатой всех налогов.

Сам Хлопонин от публичных комментариев пока воздерживается, как и Прохоров. Между тем, сама группа «Онэксим» намерена подать гражданский иск к « Фонду борьбы с коррупцией », которую возглавляет Алексей Навальный, за распространение недостоверных порочащих сведений.

Все судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации против Начального они выиграли.