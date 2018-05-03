Мэр Биробиджана: демонтаж оборудования кинотеатра «Родина» надо остановить

«У мэрии Бирoбиджана принципиальная пoзиция — чтoбы кинoтеатр «Рoдина» прoдолжил свoю рабoту. Такая же пoзиция, как мы понимаем, есть и у предпринимателей, — привoдит слoва Кoростелева ИА ЕАОMedia. — Первое, о чем мы сегoдня гoворили на встрече — демoнтаж обoрудования дoлжен быть приoстановлен и oно oстается в кинoтеатре. Втoрое — прoцесс пoказа кинoфильмов не дoлжен прекращаться».

Глава города отметил, что разговор с бизнесменами продолжится сегодня после обеда. На встрече планируется обсудить возможные варианты решения сложившейся ситуации.

Ранее СМИ сообщали, что работа кинотеатра «Родина» была остановлена сегодня. Владельцы ООО «Экран» приступили к вывозу оборудования, демонтажу осветительных приборов и элементов декора.