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Мэр Биробиджана: демонтаж оборудования кинотеатра «Родина» надо остановить
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Мэр Биробиджана: демонтаж оборудования кинотеатра «Родина» надо остановить 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Мэр Биробиджана Евгений Коростелев и заместитель главы города Андрей Костенко встретились с предпринимателями Сергеем Мишиным, Дмитрием Поздеевым и их юристом Виталием Гумировым. Стороны обсудили вопрос дальнейшей работы кинотеатра «Родина».
«У мэрии Бирoбиджана принципиальная пoзиция — чтoбы кинoтеатр «Рoдина» прoдолжил свoю рабoту. Такая же пoзиция, как мы понимаем, есть и у предпринимателей, — привoдит слoва Кoростелева ИА ЕАОMedia. — Первое, о чем мы сегoдня гoворили на встрече — демoнтаж обoрудования дoлжен быть приoстановлен и oно oстается в кинoтеатре. Втoрое — прoцесс пoказа кинoфильмов не дoлжен прекращаться».
Глава города отметил, что разговор с бизнесменами продолжится сегодня после обеда. На встрече планируется обсудить возможные варианты решения сложившейся ситуации.
Ранее СМИ сообщали, что работа кинотеатра «Родина» была остановлена сегодня. Владельцы ООО «Экран» приступили к вывозу оборудования, демонтажу осветительных приборов и элементов декора.
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