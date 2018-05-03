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Медиагиганта Viacom обвинили в покрытии секс-преступлений топ-менеджеров MTV и Paramount
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Медиагиганта Viacom обвинили в покрытии секс-преступлений топ-менеджеров MTV и Paramount 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Писатель Ровиер Кэррингтон обвинил медиаконгломерат Viacom в сокрытии сексуальных преступлений покойного экс-главы студии Paramount Брэда Грея и экс-президента MTV Брайана Грейдена, сообщает The Hollywood Reporter.
По словам Кэррингтона, в 2010 года он потратил свои накопления на пилотный выпуск собственного реалити-шоу и хотел продвигать его на телевидении. Тогда же он стал проводить много времени на студии Paramount и стал работать над вторым шоу под названием Inheritance, которое надеялся продать MTV, которое, как и Paramount, принадлежит Viacom.
В 2010 году, как утверждает Кэррингтон, Брэд Грей пригласил его на обед и позже изнасиловал несколькими способами, предварительно заставив выпить алкоголь. Грей якобы дал понять молодому человеку, что только так он сможет построить карьеру.
По словам Кэррингтона, позже представители Viacom попросили его подписать договор о неразглашении. Он отказался и, как утверждает писатель, попал в черный список Viacom, что сделало невозможным производство собственных шоу и с помощью ресурсов медиагиганта, и в других голливудских студиях.
Несколькими годами позже молодой человек познакомился с экс-президентом канала MTV Брайаном Грейденом. Грейден якобы пообещал Кэррингтону помощь в карьере в обмен на сексуальные услуги и подписание договора о неразглашении. На этот раз Ровиер Кэррингтон согласился.
В прошлом году Брэд Грей скончался от рака в возрасте 59 лет. Кэррингтон подал в суд на его представителей и на Брайана Грейдена, вменяя им изнасилование и другие преступления сексуального характера. Viacom он обвиняет в помощи в сокрытии преступлений.
Ранее в очередном изнасиловании обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
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