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«Ъ»: «Ренова» направила в кабмин список мер поддержки своих активов
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«Ъ»: «Ренова» направила в кабмин список мер поддержки своих активов 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в кабмин комплексный список мер поддержки для своих активов. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов на €820 млн, взятых под залог 26,5% акций "Русала", до запрета на импорт газировки и минералки", — сообщает издание.
Уточняется, что группа не ожидает, что получит все запрошенные льготы. Однако «Ренова» будет настаивать на том, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.
Ранее первый замглавы министерства Алексей Текслер сообщил, что Минэнерго обсуждает возможные меры поддержки с En+ и структурами «Реновы».
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