«Ъ»: «Ренова» направила в кабмин список мер поддержки своих активов

"Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов на €820 млн, взятых под залог 26,5% акций "Русала" , до запрета на импорт газировки и минералки", — сообщает издание.

Уточняется, что группа не ожидает, что получит все запрошенные льготы. Однако «Ренова» будет настаивать на том, что для сохранения рабочих мест требуются оборотные средства или значительный госзаказ.