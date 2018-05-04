Китай и США заявили о готовности к диалогу для решения торговых вопросов

Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин , министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед . Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны считают, что развитие здоровых и стабильных торгово-экономических отношений имеет большую важность для обеих стран, стороны привержены разрешению соответствующих экономических и торговых проблем путем диалога и консультаций", — отмечается в сообщении.

Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год.