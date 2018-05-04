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Китай и США заявили о готовности к диалогу для решения торговых вопросов
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Китай и США заявили о готовности к диалогу для решения торговых вопросов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Китай и США в ходе переговоров по торговле заявили о приверженности решению имеющихся торгово-экономических проблем путем диалога, сообщило в пятницу агентство Синьхуа по итогам прошедших в Пекине переговоров.
Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
"Обе стороны считают, что развитие здоровых и стабильных торгово-экономических отношений имеет большую важность для обеих стран, стороны привержены разрешению соответствующих экономических и торговых проблем путем диалога и консультаций", — отмечается в сообщении.
Это первые переговоры, которые стороны проведут после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год.
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