Перевозчик Globaltruck планирует увеличить парк грузовиков на 150—200 штук в 2018 году 

Компания «Глобалтрак Менеджемент» (Globaltruck), один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков России, планирует увеличить парк тягачей в 2018 году на 150—200 штук по сравнению с 1,167 тыс. штук на конец 2017 года, сообщил в ходе телеконференции сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев.
«Да, мы сейчас ведем переговоры о покупке грузовиков во второй половине года: 200—300 штук в активной стадии переговоров. Определенная и существенная часть пойдет на обновление и замену старых грузовиков. Автопарк вырастет на 150—200 штук», — сказал он, комментируя вопрос RNS об увеличении парка тягачей в 2018 году.
Топ-менеджер напомнил, что компания ранее в конце 2017 года договорилась о закупке более 400 грузовиков Volvo. Автомобили Volvo пополнят парк перевозчика с марта по июль 2018 года, уточнил Елисеев.
Также он сообщил, что пока компания не планирует обновлять парк за счет поставок техники «КамАЗа» из-за качественных характеристик российской техники. При этом перевозчик тестирует все новые модели российского автозавода.
«КамАЗ» каждый год улучшает свои качественные характеристики. Им сильно помогает наличие акционера Mercedes-Benz. Но пока, к сожалению, «КамАЗ» сильно проигрывает иностранным производителям, тем, с которыми мы ведем переговоры: Scania, Mercedes, MAN. Надеемся, что «КамАЗ» сравнится с ними по качеству», — сказал Елисеев. Основные направления деятельности группы — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.
В число клиентов Globaltruck входит около 1 тыс. компаний. Ключевые клиенты группы осуществляют деятельность в сферах ритейла (Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», «Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), промышленности (ММК, «Сибур», УГМК), онлайн торговли и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая «КИТ», DPD и «ПЭК».