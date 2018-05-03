Перевозчик Globaltruck планирует увеличить парк грузовиков на 150—200 штук в 2018 году

Компания «Глобалтрак Менеджемент» (Globaltruck), один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков России , планирует увеличить парк тягачей в 2018 году на 150—200 штук по сравнению с 1,167 тыс. штук на конец 2017 года, сообщил в ходе телеконференции сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев

«Да, мы сейчас ведем переговоры о покупке грузовиков во второй половине года: 200—300 штук в активной стадии переговоров. Определенная и существенная часть пойдет на обновление и замену старых грузовиков. Автопарк вырастет на 150—200 штук», — сказал он, комментируя вопрос RNS об увеличении парка тягачей в 2018 году.

Топ-менеджер напомнил, что компания ранее в конце 2017 года договорилась о закупке более 400 грузовиков Volvo. Автомобили Volvo пополнят парк перевозчика с марта по июль 2018 года, уточнил Елисеев.

Также он сообщил, что пока компания не планирует обновлять парк за счет поставок техники «КамАЗа» из-за качественных характеристик российской техники. При этом перевозчик тестирует все новые модели российского автозавода.