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Ле Пен призвала создать комиссию по первомайским инцидентам в Париже
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Ле Пен призвала создать комиссию по первомайским инцидентам в Париже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 3 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает необходимым создать парламентскую комиссию по расследованию инцидентов, нарушивших ход первомайской демонстрации в Париже.
"Заявления (главы МВД Франции) Жерара Коллона по отношению к BlackBlocks вызывают волнения: это стратегия капитуляции перед лицом тех групп, которые безнаказанно действовали на протяжении нескольких лет", — написала Ле Пен в своем аккаунте в сети Twitter.
"Cela fait des semaines que je réclame la démission de Gérard Collomb, qui ne sert strictement à rien. Il est un commentateur, et un mauvais commentateur. Il n'est pas à sa place, les Français ne sont pas protégés. " #LaMatinaleLCI
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 3 мая 2018 г.
По мнению главы Нацфронта, «необходимо разгонять эту ультралевую „армию“, предварительно не давая им пробраться к местам манифестаций и обыскивая их рюкзаки, где лежит оружие».
"Необходимо открыть парламентскую комиссию по расследованию того, что произошло", — подчеркнула Ле Пен.
Она также вновь призвала к отставке главы МВД Коллона, заявив, что «он ничем не полезен». «Он просто комментатор, плохой комментатор. Он не на своем месте, французы не защищены», — считает политик.
Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе. Хулиганы жгли машины и урны. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.
Премьер-министр страны Эдуар Филипп вечером в среду заявил, что после беспорядков были задержаны более 280 человек, под стражей остаются около 100.
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