Ле Пен призвала создать комиссию по первомайским инцидентам в Париже

Франции) "Заявления (главы МВД Жерара Коллона по отношению к BlackBlocks вызывают волнения: это стратегия капитуляции перед лицом тех групп, которые безнаказанно действовали на протяжении нескольких лет", — написала Ле Пен в своем аккаунте в сети Twitter.

"Cela fait des semaines que je réclame la démission de Gérard Collomb, qui ne sert strictement à rien. Il est un commentateur, et un mauvais commentateur. Il n'est pas à sa place, les Français ne sont pas protégés. " #LaMatinaleLCI

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 3 мая 2018 г.

По мнению главы Нацфронта, «необходимо разгонять эту ультралевую „армию“, предварительно не давая им пробраться к местам манифестаций и обыскивая их рюкзаки, где лежит оружие».

"Необходимо открыть парламентскую комиссию по расследованию того, что произошло", — подчеркнула Ле Пен.

Она также вновь призвала к отставке главы МВД Коллона, заявив, что «он ничем не полезен». «Он просто комментатор, плохой комментатор. Он не на своем месте, французы не защищены», — считает политик.

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе. Хулиганы жгли машины и урны. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Премьер-министр страны Эдуар Филипп вечером в среду заявил, что после беспорядков были задержаны более 280 человек, под стражей остаются около 100.