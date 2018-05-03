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СМИ: арестован директор фирмы, ремонтировавшей дороги в Петрозаводске
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СМИ: арестован директор фирмы, ремонтировавшей дороги в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Игорь Чичин, владелец питерской фирмы «Ремстройкомплект», взят под стражу до 26 мая 2018 года.
28 апреля судья Антон Левкин арестовал 52-летнего жителя Санкт-Петербурга Игоря Чичина до 26 мая включительно, сообщают «Вести Карелии».
При задержании в Санкт-Петербурге у Чичина при себе имелась крупная сумма денег — 1,2 млн рублей. По имеющейся информации, Чичин является товарищем экс-главы Карелии Александра Худилайнена. Известно, что в период с 1997 г. по 2006 г. Чичин трудился председателем совета директоров Гатчинского Спиртзавода,
— пишет издание.
Кроме того, указывается, что задержание Чичина связано с уголовным делом в отношении экс-руководителей карельского Управления автодора Алексея Никитина и Игоря Новокшонова. Предположительно две трети от суммы взяток они передавали Игорю Чичину.
По данным «Вестей Карелии», в 1997 году предприниматель Игорь Чичин учредил ООО «Ремстройкомплект», скандально прославившееся в нашей республике. В 2015 году компания выиграла конкурс на право содержания практически всех региональных дорог на протяжении 5 лет. Сумма госконтракта составила порядка 6 млрд рублей. При этом, ставший генподрядчиком ООО «Ремстройкомплект» учредил ООО «Служба заказчика». Последняя, в свою очередь, как подрядчик заключала договоры субподряда с карельскими ДРСУ и ГУП РК «Мост».
Издание отмечает, что 27 апреля судья Петрозаводского суда Александр Мерков арестовал и бывшего генерального директора ООО «Служба заказчика» Сергея Салуева.
Напомним, ранее мы сообщали, что в правоохранительных органах рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении компании «Ремстройкомплект» по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следственных органов, руководство этой санкт-петербургской компании часть денежных средств, получаемых для выполнения дорожных работ в Карелии, использовало не на цели, предусмотренные государственными контрактами.
По материалам: ptzgovorit.ru
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