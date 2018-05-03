СМИ: арестован директор фирмы, ремонтировавшей дороги в Петрозаводске

Игорь Чичин, владелец питерской фирмы «Ремстройкомплект», взят под стражу до 26 мая 2018 года.

При задержании в Санкт-Петербурге у Чичина при себе имелась крупная сумма денег — 1,2 млн рублей. По имеющейся информации, Чичин является товарищем экс-главы Карелии Александра Худилайнена . Известно, что в период с 1997 г. по 2006 г. Чичин трудился председателем совета директоров Гатчинского Спиртзавода,

— пишет издание.

Кроме того, указывается, что задержание Чичина связано с уголовным делом в отношении экс-руководителей карельского Управления автодора Алексея Никитина и Игоря Новокшонова. Предположительно две трети от суммы взяток они передавали Игорю Чичину.

По данным «Вестей Карелии», в 1997 году предприниматель Игорь Чичин учредил ООО «Ремстройкомплект», скандально прославившееся в нашей республике. В 2015 году компания выиграла конкурс на право содержания практически всех региональных дорог на протяжении 5 лет. Сумма госконтракта составила порядка 6 млрд рублей. При этом, ставший генподрядчиком ООО «Ремстройкомплект» учредил ООО «Служба заказчика». Последняя, в свою очередь, как подрядчик заключала договоры субподряда с карельскими ДРСУ и ГУП РК «Мост».

Издание отмечает, что 27 апреля судья Петрозаводского суда Александр Мерков арестовал и бывшего генерального директора ООО «Служба заказчика» Сергея Салуева.