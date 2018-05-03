В Удмуртии подсчитали расходы на содержание чиновников

— Немного статистики: у нас 3016 сотрудников в органах исполнительной власти. По соотношению на тысячу жителей — это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе. Фонд оплаты труда составляет 1,6 миллиарда рублей. В органах местного самоуправления — 6 тысяч 188 сотрудников. Фонд оплаты труда — 2,57 миллиарда рублей. Итого более 9 тысяч государственных и муниципальных служащих с содержанием более четырех миллиардов рублей в год, — сказал Бречалов.

Ижевск и В качестве наглядного примера он сравнил по количеству чиновников столицу Удмуртии Пензу . В обоих городах проживает примерно одинаковое количество населения, только служащих в Ижевске в три с половиной раза больше, чем в Пензе: 1271 и 354 соответственно.

Здесь надо оговориться — озвученные Бречаловым данные расходятся с теми, что дает Росстат (см. инфографику). В пресс-службе правительства республики пояснили: в Удмуртии в статистику включили и «обслуживающий персонал».

Стоит также отметить, что частично меры по оптимизации приняли в Удмуртии уже в 2017 году. Так, число министерств и ведомств в правительстве сократили с 36 до 28, количество госслужащих уменьшилось на 109 человек, работников муниципалитетов — на 141. Общая экономия бюджета составила 117 миллионов рублей. При этом, по словам Бречалова, принятые меры никак не сказались на оперативности и качестве выполняемых работ. Грядущие сокращения численности чиновников в 2018 году планируют начать с администрации главы и правительства Удмуртии. Расходы на содержание хотят сократить на 30 процентов. Ожидается, что эффект от оптимизации составит еще 23,3 миллиона рублей. До конца этого года в регионе должны разработать план и начать его исполнение.

— Я не представляю министерства, где могут работать по 5-6 заместителей. Плюс у каждого заместителя в подчинении начальники управлений, отделов, секторов. Иной раз для получения ответа на вопрос, приходится ждать от 40 минут и более. Чтобы добраться до того человека, который действительно обладает информацией, надо пройти несколько уровней менеджмента. Поэтому первый этап оптимизации — министерский. Он коснется заместителей министров и начальников управлений, — пояснил губернатор Удмуртии.

В пример он привел министерство национальной политики, в штате которого числятся 12 человек и трое из них — заместители министра. У главы минстроя замов оказалось аж шестеро.

— По некоторым личностям (я не буду называть министерства) я вообще не понимаю, зачем их пригласили на государеву службу. Человек, работая заместителем, абсолютно ничего не знает, — добавил Александр Бречалов

Он также сообщил, что всем, кто попадет под оптимизацию, будут помогать трудоустроиться в другом месте.

— Я поставил задачу сформировать образовательный блок, чтобы человек мог получить новые компетенции, например, в предпринимательской сфере. Мы будем всячески этому содействовать, — подытожил Бречалов.

Согласно данным Росстата, Удмуртия по количеству чиновников на 10 тысяч человек постоянного населения среди регионов ПФО находится примерно в середине. Так, если брать численность муниципальных служащих, то в республике она на конец 2017 года равнялась 23,7. Самые скромные показатели — в Ульяновской области (15) и Татарстане (15,9), зато в Пермском крае Кировской области они на общем фоне зашкаливают — 31,4 и 33,2 соответственно.

Если говорить о численности государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти субъектов, то на 10 тысяч населения чиновников больше всего в Марий Эл — 13,3, а самый компактный аппарат в Оренбургской области — всего 6,6.

Комментарий

— Если сокращение грянет в обычном режиме, как у нас принято, когда кадры перекочевывают из одного ведомства в другое или создают еще какую-то структуру, куда «сливают» тех, кого сократили, то эффекта такое действие иметь не будет. Если это на самом деле количественное сокращение, тогда другое дело. Необходимость в этом, безусловно, назрела. Мы — классическое воплощение известного закона Паркинсона, который гласит, что любая система по мере своего кризиса бюрократически разбухает. Несмотря на уже прошедшие в прошлые годы якобы сокращения, абсолютная численность административно-управленческого аппарата не только не сократилась, она фактически возросла. Одновременно с этим два десятилетия республика погружалась в долговую яму, беря кредиты направо и налево, не задумываясь, что когда-то их надо будет отдавать. В результате в Удмуртии сегодня аховое финансовое положение, чтобы его исправлять, надо на чем-то экономить.

Кстати

По данным минфина Удмуртии, госдолг республики за год сократился на полмиллиарда рублей. На 1 апреля 2017 он составлял 48,97 миллиарда, а на 1 апреля 2018-го — 48,43. Структура госдолга главным образом изменилась за счет снижения на два миллиарда кредитов, полученных в банках, и роста на 2,7 миллиарда займов из федерального бюджета.