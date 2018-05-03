На должность начфина в Бердске вернулся Евгений Шмендель 

Евгений Шмендель уже возглавлял управление финансов и экономического развития. В 2011 году он пришел в эту структуру по приглашению мэра Ильи Потапова из налоговой инспекции Новосибирска, а в 2015 году Евгения Владимировича проводили на пенсию.
Однако вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, Евгений Шмендель продолжил трудиться в министерстве ЖКХ Новосибирской области в качестве эксперта. По его собственному признанию, приглашение вернуться на должность начфина Бердска стало для него неожиданным: «Не думаю, что в Бердске существует дефицит специалистов, просто, наверное, как бы не скромно это ни звучало, от добра добра не ищут. Лично мне здесь работать интереснее, чем в министерстве, где более бюрократическая работа. Здесь же работа более живая и результаты видны сразу».
Сегодня, 3 мая, коллективу был представлен новый начфин, под руководством которого большая часть отдела финансов уже работала ранее. После аппаратного совещания Евгений Шмендель ответил на вопросы журналистов.
— Меня пригласил Шестернин. За два часа я успел оценить объем предстоящей работы: много предстоит сделать и переделать. Ситуация с бюджетом непростая, но, я думаю, что справимся. Кардинальных перемен не будет, просто каждый специалист должен на своем месте хорошо выполнять свою работу.
Пока решается вопрос о том, кто будет курировать управление финансов: ранее этим занимался первый заместитель главы, но в настоящее время его должность вакантна.
— В любом случае курировать управление будет либо глава, либо его первый зам. Мой предыдущий опыт показывает, что вопросы бюджета нужно решать в первую очередь, — пояснил Евгений Шмендель.
Евгений Шмендель считает, что система безопасности в управлении финансов выстроена, а сбой произошел после того, как управление было разделено на две части: «На каком-то этапе связи были разрушены, и это привело к тому, о чем все вы знаете».
Напомним, проблемы в бердском управлении финансов начались два года назад, когда экс-начфин Ирина Вагнер сообщила мэру о хищении 7 млн рублей из городской казны. 23 апреля суд вынес приговор в отношении Ирины Вагнер. Ее признали виновной в халатности и приговорили к шести месяцам исправительных работ. Кроме того, Вагнер запретили занимать руководящие должности в течение года. По версии следствия, Ирина Вагнер передала криптоключ от электронной подписи, позволяющий производить операции с бюджетными деньгами своей подчиненной, бухгалтеру Яне Ведяшкиной. Та в свою очередь совершила ряд незаконных операций, в результате чего городской бюджет потерял более 7 млн рублей. По приговору суда Яна Ведяшкина уже отбывает наказание.
После Вагнер должность начфина заняла Галина Купцова. Однако уже спустя полгода недовольный ее работой градоначальник Евгений Шестернин предложил Купцовой уволиться по собственному желанию. Галина Михайловна потребовала единовременно выплатить ей полмиллиона рублей, но в результате была уволена по собственному желанию и без «золотого парашюта». С 10 апреля ее обязанности временно исполняла Ольга Маслова.