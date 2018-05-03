На должность начфина в Бердске вернулся Евгений Шмендель

Евгений Шмендель уже возглавлял управление финансов и экономического развития. В 2011 году он пришел в эту структуру по приглашению мэра Ильи Потапова из налоговой инспекции Новосибирска , а в 2015 году Евгения Владимировича проводили на пенсию.

Однако вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, Евгений Шмендель продолжил трудиться в министерстве ЖКХ Новосибирской области в качестве эксперта. По его собственному признанию, приглашение вернуться на должность начфина Бердска стало для него неожиданным: «Не думаю, что в Бердске существует дефицит специалистов, просто, наверное, как бы не скромно это ни звучало, от добра добра не ищут. Лично мне здесь работать интереснее, чем в министерстве, где более бюрократическая работа. Здесь же работа более живая и результаты видны сразу».

Сегодня, 3 мая, коллективу был представлен новый начфин, под руководством которого большая часть отдела финансов уже работала ранее. После аппаратного совещания Евгений Шмендель ответил на вопросы журналистов.

— Меня пригласил Шестернин. За два часа я успел оценить объем предстоящей работы: много предстоит сделать и переделать. Ситуация с бюджетом непростая, но, я думаю, что справимся. Кардинальных перемен не будет, просто каждый специалист должен на своем месте хорошо выполнять свою работу.

Пока решается вопрос о том, кто будет курировать управление финансов: ранее этим занимался первый заместитель главы, но в настоящее время его должность вакантна.

— В любом случае курировать управление будет либо глава, либо его первый зам. Мой предыдущий опыт показывает, что вопросы бюджета нужно решать в первую очередь, — пояснил Евгений Шмендель.

Евгений Шмендель считает, что система безопасности в управлении финансов выстроена, а сбой произошел после того, как управление было разделено на две части: «На каком-то этапе связи были разрушены, и это привело к тому, о чем все вы знаете».

Напомним, проблемы в бердском управлении финансов начались два года назад, когда экс-начфин Ирина Вагнер сообщила мэру о хищении 7 млн рублей из городской казны. 23 апреля суд вынес приговор в отношении Ирины Вагнер. Ее признали виновной в халатности и приговорили к шести месяцам исправительных работ. Кроме того, Вагнер запретили занимать руководящие должности в течение года. По версии следствия, Ирина Вагнер передала криптоключ от электронной подписи, позволяющий производить операции с бюджетными деньгами своей подчиненной, бухгалтеру Яне Ведяшкиной. Та в свою очередь совершила ряд незаконных операций, в результате чего городской бюджет потерял более 7 млн рублей. По приговору суда Яна Ведяшкина уже отбывает наказание.