Строгое соблюдение обязательных требований как мера профилактики заразных болезней животных

В связи с напряженной эпизоотической обстановкой на территории Российской Федерации и территориях сопредельных государств, в том числе по африканской чуме свиней, гриппу птиц, заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота, ящуру, оспе овец и коз, инфекционной анемии лошадей и другим болезням животных, а также наступлением весенне-летнего периода возрастает угроза заноса возбудителей заразных болезней животных на территорию города Москвы

Основной мерой, направленной на предупреждение болезней животных, является проведение профилактических мероприятий гражданами, юридическими лицами, занимающимися содержанием, разведением и реализацией животных на фермах и в личных подсобных хозяйствах.

Профилактика способствует поддержанию ветеринарно-санитарного состояния предприятий и личных подсобных хозяйств на соответствующем уровне, выращиванию здорового поголовья, выпуску безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства.

В этой связи, для исключения доступа посторонних лиц и проникновения диких и безнадзорных животных, требуется содержать в надлежащем состоянии ограждение территории, животноводческих помещений, хранилищ кормов, помещений для переработки продуктов животноводства.

При осуществлении хозяйственной деятельности не допускать загрязнения природной среды отходами животноводства. Оборудовать и поддерживать в рабочем состоянии объекты ветеринарно-санитарного назначения, такие как санпропускники, дезбарьеры, карантинные отделения.

Ввоз, вывоз, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие перемещения и перегруппировку животных, проводить после уведомления ветеринарного специалиста государственной ветеринарной службы города Москвы.

Обеспечить поголовную идентификацию и учет сельскохозяйственных животных (при наличии или приобретении животных произвести их регистрацию в ветеринарном учреждении города Москвы, получить регистрационный номер в форме бирки и следить за его сохранностью).

Закупать корма и кормовые добавки, соответствующие действующим ветеринарно-санитарным требованиям и нормам по качеству и безопасности, при условии их сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими благополучие происхождения и безопасность кормов в ветеринарном отношении.

Своевременно представлять ветеринарным специалистам государственной ветеринарной службы города Москвы, самостоятельно и/или по их требованию, сведения о приобретенных животных, кормах, животноводческой продукции и создавать условия для проведения их осмотра и обязательных профилактических мероприятий: вакцинаций, исследований, обработок.

Исключить убой животных вне специализированных боен, без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Немедленно извещать ветеринарных специалистов о всех случаях внезапного падежа, заболевания животных с подозрением на заразные болезни (потеря упитанности, признаки воспаления, повышение температуры тела, высыпания, увеличение поверхностных лимфатических узлов) или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении (телефон «горячей линии» Комитета ветеринарии города Москвы 8 (495) 633-78-30 с 9:00 — 16:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, телефон «горячей линии» ГБУ «Мосветстанция» 8 (495) 612-12-12 — круглосуточно).