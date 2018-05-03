Разговор с Владимиром Путиным

О чем Андрей Травников рассказал главе государства на встрече в Москве ? Основные детали беседы

Среди них — руководитель Новосибирской области Андрей Травников. Он доложил о ситуации в регионе, а также о том, как исполняются поручения, данные Владимиром Путиным во время его визита в Новосибирск 8 февраля 2018 года. В частности, о создании Новосибирского научного центра, который особенно важен в контексте Стратегии научно-технологического развития России . После возвращения врио губернатора из Москвы, на следующий день, 26 апреля, эксперты обсудили вопросы, касающиеся сибирской науки, на пленарном заседании в Академгородке «Целевая модель пилотного региона Стратегии научно-технологического развития».

Вписаться в мировые тренды

Главными результатами реализации стратегии, по прогнозам специалистов, будет динамичный рост экономики, создание благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала не только Новосибирской области, но и всей страны. Выступая на заседании, Андрей Травников заявил: наш регион располагает мощной научно-технической базой для развития человеческого капитала и инновационного потенциала территории.

Среди приоритетов — инновационная экономика, ориентированная на высокотехнологичные производства. Этому направлению посвящены собственные программы региона — программа реиндустриализации экономики и стратегия социально-экономического развития. Поскольку в области уже действует ряд инновационных предприятий, работают программы господдержки, новые проекты могут быть успешно реализованы.

— Участие в Стратегии научно-технологического развития России позволит нам обеспечить высокую востребованность наших инновационных разработок, будет способствовать росту инвестиций в этот сектор экономики и нашему продвижению на мировых рынках инноваций, — подчеркнул Андрей Травников.

Воплощение в жизнь федеральной программы актуально в свете поддержанного Владимиром Путиным проекта «Академгородок 2.0». Новый этап развития научного центра будет проходить на базе новосибирского Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и промышленного потенциала Бердска

Смелый эксперимент

Врио губернатора рассказал журналистам, что на встрече с Президентом РФ речь шла о взаимодействии с участниками проекта «Лидеры России». По количеству полуфиналистов и финалистов конкурса Новосибирская область лидирует в СФО.

Фото с сайта www.nso.ru — Мы выявили неожиданный, удивительный эффект. В связи с тем что многие участники этого проекта — люди состоявшиеся, успешные, достигшие высот, они не намерены продолжать свою карьеру в государственной, муниципальной службе, но готовы к самореализации, — прокомментировал Андрей Травников. — Мы уже используем различные форматы взаимодействия с участниками проекта «Лидеры России». Это, безусловно, кадровые назначения. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете еще об одном назначении из состава «Лидеров России».

Поскольку в областном правительстве сохраняются вакансии и продолжается подбор кандидатов на эти позиции, участники проекта могут рассчитывать на должности в органах исполнительной власти. Однако это далеко не единственный формат совместной работы с ними. Как пояснил врио губернатора, конкурсантов активно вовлекают в общественные и экспертные советы. Кроме того, им поручат вести отдельные прикладные проекты, актуальные для региона.

— Это смелый эксперимент, когда, по сути дела, чиновниками будет руководить не чиновник, — резюмировал Травников. — Тем не менее хотелось бы это попробовать, и первую подобную инициативу мы сейчас формируем.

Что же касается участия Андрея Травникова в программе кадрового резерва, это, как он сам оценивает, было хорошей школой.

— Все мы прошли хорошую школу не только повышения квалификации, но и ликвидации межведомственных барьеров, — пояснил руководитель области. — Участники этого проекта — нас было 74 — настолько сплотились, что сегодня мы можем совместно решать задачи, которые перед собой ставим. Мы постоянно на связи. Когда есть возможность напрямую, буквально через сообщение в мессенджере, обратиться к коллеге на другом конце нашей страны, это здорово помогает.

Вместе создавать стратегию

Отдельной темой доклада Президенту стала разработка стратегии социально-экономического развития региона. Андрей Травников отметил, что процесс идет с широким вовлечением экспертов. Цель — сделать Новосибирскую область лучшим регионом для развития и самореализации человека, для ведения здесь бизнеса.

Фото с сайта www.nso.ru — Обращаюсь к жителям области. Мы будем создавать различные форматы и площадки для того, чтобы собирать предложения, — сказал Андрей Травников.

В ближайшие дни точки приема предложений и пожеланий организуют на базе 26 отделений МФЦ. Предложения можно будет подать и в электронном виде через официальный портал Новосибирской области.

Особое внимание в докладе Президенту Андрей Травников уделил ситуации в сельском хозяйстве. В прошлом году урожай выдался рекордный, и аграрии области столкнулись с проблемой вывоза зерна, падением цен на свою продукцию. Глава региона считает, что нужно уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая.

Врио губернатора доложил Президенту РФ также о работе над объектами, которые необходимы Новосибирской области.

— Сопровождаем завершение строительства перинатального центра, работаем над проектированием нового Ледового дворца спорта под молодежный чемпионат мира 2023 года, готовим документацию по развитию метрополитена, — перечислил Андрей Травников.

Обращаясь к главам регионов, Владимир Путин отметил:

— На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей, можно без преувеличения сказать — за судьбы людей, потому что от того, насколько эффективно и слаженно будут работать вверенные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите.

Прямая речь

В интервью программе «Вести» Андрей Травников рассказал подробности своей беседы с главой государства.

— Новосибирск с его мощным научным, медицинским и образовательным потенциалом должен стать регионом-лидером, в том числе и в области здоровье­сберегающих технологий, — отметил Травников. — Я высказал идею, что Новосибирская область должна стать умным регионом, регионом, где проживают люди, ответственно относящиеся к своему будущему и будущему своих соседей. Экономика области по-своему уникальна: тут нет крупных залежей полезных ископаемых, нет крупных производств. Во внутреннем региональном продукте 50 процентов занимают малые предприятия, там трудится 34 процента трудоспособного населения. И это не только торговля и транспорт, среди них очень много научных инновационных предприятий. В этом потенциал нашего будущего развития.

Комментарии

— Особенности Новосибирска — это уникальная мультидисциплинарность, включающая практически все науки, интеграция научного потенциала с наличием большого числа крупнейших институтов-лидеров, уникальная «физтеховская» система высшего образования в НГУ и НГТУ, развитые агробиотехнологические и биомедицинские исследовательские платформы.

— Задача — вписать регион в те тренды, которые происходят в мире. Синхронизируя научные исследования с потребностями секторов экономики, нужно ориентироваться на то, чтобы запросы от бизнеса были транслированы максимально эффективно и полноценно в исследовательский сектор, а исследовательский сектор давал максимальные результаты, которые необходимы для развития бизнеса.