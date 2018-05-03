Укрощение воронок и не только. Бьются лучшие умы

Москве в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина прошла Международная научно-практическая конференция «Дегазация Земли: геология и экология — 2018», собравшая около 200 специалистов из России и стран ближнего зарубежья — учёных, геологов, экспертов нефтегазового комплекса.

Ямальское научное сообщество на конференции представили директор Научного центра изучения Арктики, кандидат геолого-минералогических наук Антон Синицкий и директор Российского Центра освоения Арктики Андрей Барышников. Антон Синицкий проинформировал о результатах комплексных исследований ямальских воронок газового выброса в период наблюдений 2014-2017 годов, проведённых научно-исследовательскими институтами РАН и Научным центром изучения Арктики. В настоящее время наукой установлено, что подобные геологические объекты встречались и ранее в местах распространения осадочных горных пород мощностью более 3000 метров в условиях криолитозоны. На месте известных воронок раньше были бугры пучения, расположенные в хасыреях (термокарстовых котловинах) или поймах рек. Возраст бугров пучения — десятки лет и меньше.

Ученые выдвигают несколько гипотез образования кратеров: увеличение пластового давления в газонасыщенном горизонте из-за разрушения газогидратов, дегазация недр через зоны разломов, разуплотнений, что косвенно подтверждается геофизическими и георадарными исследованиями, а также деградация многолетнемёрзлых пород в связи с повышенным тепловым потоком над залежью углеводородов. По геоморфологическим и геофизическим признакам все ямальские кратеры расположены в зоне пересечений тектонических нарушений и на стыках структурных элементов.

«Образование новых подобных объектов если и следует ожидать, то, скорее всего, в районах с современными ландшафтными изменениями, где, например, происходит образование новых хасыреев, спуск озёр, осушка пойм рек и другие смежные геологические процессы. Требуется непрерывный мониторинг за линейными объектами и инфраструктурой ТЭК», — считает директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий.

В марте в Москве состоялось рабочее совещание по теме комплексного исследования ямальских кратеров с участием представителей научно-исследовательских институтов РАН, ведущих университетов, Сколковского института науки и технологий и научных подразделений газовых компаний. Намечен план совместных работ, координатором которых выступит Российский Центр освоения Арктики. Учёные планируют организовать экспедицию к кратеру в районе Еркуты, чтобы провести бурение и собрать образцы пород, изучить геологическое строение объекта и геоморфологию. Цель проекта — научиться прогнозировать подобные природные явления в будущем.