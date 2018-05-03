Представитель университета Обручевского района избран президентом ассоциации

Заведующий кафедрой медицинского института РУДН избран президентом Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии.

Ассоциация СНГ и Евразии создана в 1996 году по инициативе ученого, известного онколога, академика Трапезникова. АДИОР объединяет все ведущие онкологические центры стран СНГ и Евразии.