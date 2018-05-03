Представитель университета Обручевского района избран президентом ассоциации 

Заведующий кафедрой медицинского института РУДН избран президентом Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии.
Андрей Дмитриевич Каприн — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ. На счету у Андрея Каприна многочисленное количество наград, званий и орденов: лауреат международной премии «Профессия-жизнь», орден «За честь, доблесть, созидание, милосердие», почетные грамоты Департамента здравоохранения города Москвы, нагрудный знак Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Отличник здравоохранения», орден Почета.
Ассоциация СНГ и Евразии создана в 1996 году по инициативе ученого, известного онколога, академика Трапезникова. АДИОР объединяет все ведущие онкологические центры стран СНГ и Евразии.