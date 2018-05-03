В Краснодаре создадут рабочую группу по изучению состояния объектов культурного наследия

Краснодар . 3 мая — Новая Кубань. Решение о создании рабочей группы, которая займется изучением состояния объектов культурного наследия города, было принято после встречи мэра Евгения Первышова с депутатом ГД РФ , членом Центрального штаба ОНФ (Общероссийский народный фронт — прим. «НК») Натальей Костенко . Этим переговорам предшествовала большая работа, проделанная активистами ОНФ: в ходе мониторинга памятников архитектуры и культуры эксперты установили, что в Краснодаре отсутствует действенная форма контроля над собственниками исторических зданий.

— В итоге, по результатам мониторинга, только 20 процентов исторических зданий находятся в хорошем состоянии, остальные требуют тех или иных видов ремонтных работ, а 26 памятников (10 процентов) находятся на грани исчезновения, — сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Результаты мониторинга после собственной проверки подтвердила прокуратура Краснодарского края , которая в итоге вынесла предписание об устранении выявленных нарушений охранного законодательства руководителю Управления государственной охраны объектов культурного наследия по Краснодарскому краю Роману Семихатскому

Первое заседание рабочей группы состоится в мае, на нем будут обсуждены 26 зданий, которые попали в «красную зону» по итогам мониторинга ОНФ.

— Нам надо определить перечень действий по каждому историческому объекту. Где-то, может, потребуется помочь собственникам разобраться и выполнить свои обязательства, а где-то — принять решение об изъятии зданий у нерадивых собственников (Дом архитектора Косякина этого ждет уже много лет). Надо

определиться, в каких случаях требуется федеральная и региональная поддержка, а где муниципалитет обойдется своими силами, где брать деньги на реконструкцию, кого к ней привлекать, сколько времени займут те или иные работы и что мы получим в результате, — прокомментировала Наталья Костенко.