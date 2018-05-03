«Ренова» просит у правительства преференций для «Т Плюс» 

Группа «Ренова», подконтрольная попавшему под санкции Виктору Вексельбергу, опасается рисков по обслуживанию энергооборудования и просит правительство в случае необходимости освободить "Т Плюс" (входит в состав «Реновы», занимается производством электро— и теплоэнергии) от штрафов за непоставку мощности, пишет в четверг газета «Коммерсант».
"Ренова" направила в правительство обширный комплексный список мер поддержки своих активов. В том числе «группа просит подстраховать „Т Плюс“ на случай отказа Siemens и GE от сервисных обязательств и освободить энергокомпанию от штрафов за непоставку мощности в подобных случаях», — поясняется в сообщении.
Кроме того, пытаясь защититься от санкций, «Ренова» готова уйти от контроля над своим энергобизнесом, вернувшись к идее объединения «Т Плюс» с "Газпром энергохолдингом" (ГЭХ, лидер рынка, 39,3 ГВт). Сделка обсуждалась еще в 2011 году, тогда предполагалось, что «Ренова» получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС.
"Т Плюс" просит также «урегулировать ситуацию» в Республике Коми. В 2016 году гендиректор энергокомпании Борис Вайнзихер и глава ее совета директоров, партнер господина Вексельберга Евгений Ольховик стали фигурантами дела о взятках в регионе (сохраняют свои посты, но находятся под домашним арестом). Что именно предполагает «урегулирование», «Ренова» в своем запросе не поясняет.