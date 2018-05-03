«Ренова» просит у правительства преференций для «Т Плюс»

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Поставки электроэнергии на завод "Русала" в Швеции пока будут продолжаться

Назарбаев: На саммите ВЕЭС планируется обсудить непростые вопросы, в том числе санкции

СМИ: Вексельберг разработал план поддержки своего бизнеса в связи с санкциями США