Кремль может назначить Кудрина замглавы Администрации президента по экономике

По данным главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, такая возможность на данный момент активно обсуждается в Кремле. Журналист, сообщая об этом в своем Telegram-канале, ссылается на «кремлевские источники».

Стоит отметить, что ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин подтвердил информацию о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым . Ранее о том, что соответствующая встреча состоится, писал ряд СМИ, однако Кудрин отметил, что их с председателем правительства совещания носят регулярный характер.

«Вероятность того, что Кудрин будет советником президента по экономике намного больше, чем его гипотетическое премьерство, вероятность которого я оцениваю близкое к нулю. Тогда встречи с правительством вполне логичны», — отметил эксперт.