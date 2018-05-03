Ещё
Кремль может назначить Кудрина замглавы Администрации президента по экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль может назначить Кудрина замглавы Администрации президента по экономике 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший министр финансов Алексей Кудрин может получить пост заместителя главы администрации президента по экономике с широким кругом должностных полномочий.
По данным главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, такая возможность на данный момент активно обсуждается в Кремле. Журналист, сообщая об этом в своем Telegram-канале, ссылается на «кремлевские источники».
Стоит отметить, что ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин подтвердил информацию о рабочей встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Ранее о том, что соответствующая встреча состоится, писал ряд СМИ, однако Кудрин отметил, что их с председателем правительства совещания носят регулярный характер.
Тогда встречу Кудрина с Медведевым прокомментировал для «ФедералПресс» политолог Константин Калачев.
«Вероятность того, что Кудрин будет советником президента по экономике намного больше, чем его гипотетическое премьерство, вероятность которого я оцениваю близкое к нулю. Тогда встречи с правительством вполне логичны», — отметил эксперт.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Григорий Пенжоян покинул пост главного врача краевой клинической больницы № 2 Краснодара Корпорацию развития Нижегородской области возглавил Максим Тевс Площадь Ленина в Ульяновске планируют переименовать в Соборную
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы75
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов235
Полномочия Медведева передадут Кудрину1030
В Сирии разбился российский истребитель485
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка112
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение