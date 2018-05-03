Ростовчане обеспокоены отсутствием памятника Гагарину

Ростовчане обеспокоились отсутствием на привычном месте памятника первому космонавту Юрию Гагарину на одноименной площади. Об этом они написали в социальных сетях. Тем не менее, в комментариях к публикации знающие люди отметили, что бюст вернется на прежнее место после масштабных работ по реконструкции, которые ведутся у главного корпуса ДГТУ.

«Там реконструкция полным ходом идет. Поставят на место. Иначе площадь придется переименовывать», — написала одна из жительниц южной столицы.

Как отметил один из ростовчан, судя по всему, знакомый с ситуацией, бюст первого космонавта вернут на место, а рядом с ним будет организован фонтан.