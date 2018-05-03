Лавров считает возможным добиться мирного сосуществования для всех в мире

По словам Лаврова, международные отношения становятся все более многокомпонентными, складываются из взаимоотношений множества субъектов — государств, наднациональных институтов, неправительственных структур.

"Все они очень разные и не всегда ведут себя последовательно и рационально. Но добиться мирного сосуществования и устойчивого развития все-таки возможно", — заявил глава МИД РФ в интервью итальянскому журналу «Панорама».

По мнению Лаврова, для достижения этой цели всем следует отказаться от философии гегемонизма, вседозволенности и собственной исключительности, от нелегитимного использования силы, от послушного подчинения блоковой дисциплине в ситуациях, когда пытаются навязать подходы, противоречащие национальным интересам какой-либо страны. Он добавил, что также необходимо вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН основополагающих принципах международного общения, включая суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, разрешение споров мирными средствами.

"Если совсем просто — уважать друг друга. Любой другой путь по определению ведет в тупик. Россия — при любых обстоятельствах — продолжит энергично работать над сохранением и развитием здоровых начал в мировых делах, способствовать поиску развязок стоящих перед всем человечеством проблем", — отметил глава МИД РФ.