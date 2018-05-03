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Лавров считает возможным добиться мирного сосуществования для всех в мире
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Лавров считает возможным добиться мирного сосуществования для всех в мире 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным добиться в нынешних международных отношениях мирного сосуществования для всех.
По словам Лаврова, международные отношения становятся все более многокомпонентными, складываются из взаимоотношений множества субъектов — государств, наднациональных институтов, неправительственных структур.
"Все они очень разные и не всегда ведут себя последовательно и рационально. Но добиться мирного сосуществования и устойчивого развития все-таки возможно", — заявил глава МИД РФ в интервью итальянскому журналу «Панорама».
По мнению Лаврова, для достижения этой цели всем следует отказаться от философии гегемонизма, вседозволенности и собственной исключительности, от нелегитимного использования силы, от послушного подчинения блоковой дисциплине в ситуациях, когда пытаются навязать подходы, противоречащие национальным интересам какой-либо страны. Он добавил, что также необходимо вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН основополагающих принципах международного общения, включая суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, разрешение споров мирными средствами.
"Если совсем просто — уважать друг друга. Любой другой путь по определению ведет в тупик. Россия — при любых обстоятельствах — продолжит энергично работать над сохранением и развитием здоровых начал в мировых делах, способствовать поиску развязок стоящих перед всем человечеством проблем", — отметил глава МИД РФ.
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