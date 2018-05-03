СМИ: «Ренова» попросила господдержки для своего девелоперского бизнеса

Речь идет о преференциях для девелопера в госзакупках и кредитовании. Как отмечается в статье, господдержка должна облегчить жизнь группы на фоне затоваривания первичного рынка жилья и изменения регулирования долевого строительства.

Например, предлагается предоставить преференции «Кортросу» в закупках жилья для госнужд. В частности, указывает издание, предлагается изучить возможность покупки Минобороны квартир в строящихся компанией жилых комплексах «Академический» в Екатеринбурге , «Перхушково» в подмосковном Одинцове, «Коньково» и Headliner в Москве.

Кроме того, по данным газеты, «Ренова» просит преференции при выкупе госкомпанией «Дом.рф» (ранее — АИЖК) площадей под арендное жилье в ЖК Headliner и «Коньково». А также входящему в «Дом.рф» банку «Российский капитал» предлагается выделить кредитные лимиты для попавших в санкционные списки застройщиков жилья.