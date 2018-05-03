СМИ: «Ренова» попросила господдержки для своего девелоперского бизнеса 

МОСКВА, 3 мая — РИА Недвижимость. Группа «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга направила в правительство РФ комплексный список мер поддержки для своих активов, среди них и девелоперская компания «Кортрос», которую санкции напрямую не затронули, написала в четверг газета «Коммерсант».
Речь идет о преференциях для девелопера в госзакупках и кредитовании. Как отмечается в статье, господдержка должна облегчить жизнь группы на фоне затоваривания первичного рынка жилья и изменения регулирования долевого строительства.
Например, предлагается предоставить преференции «Кортросу» в закупках жилья для госнужд. В частности, указывает издание, предлагается изучить возможность покупки Минобороны квартир в строящихся компанией жилых комплексах «Академический» в Екатеринбурге, «Перхушково» в подмосковном Одинцове, «Коньково» и Headliner в Москве.
Кроме того, по данным газеты, «Ренова» просит преференции при выкупе госкомпанией «Дом.рф» (ранее — АИЖК) площадей под арендное жилье в ЖК Headliner и «Коньково». А также входящему в «Дом.рф» банку «Российский капитал» предлагается выделить кредитные лимиты для попавших в санкционные списки застройщиков жилья.
По словам источника издания в окружении Вексельберга, речь идет не только о проектах «Реновы», но и о девелоперских активах других бизнесменов, например, тех, кто зимой попал в «кремлевский список» США. Среди них — Сергей Гордеев (ПИК), Андрей Молчанов (ЛСР), Роман Авдеев ("Инград"), Дмитрий Ананьев (ПСН), Олег Дерипаска ("Главстрой").
"Кортрос" строит жилую и коммерческую недвижимость в пяти регионах России. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 27-е место среди российских девелоперов по объему текущего строительства жилья и 32-е — по вводу жилья в 2017 году.