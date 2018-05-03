Прокурора заставила муниципалитеты раскошелиться на 200 млн рублей 

Итоги совместной работы регионального Правительства и Прокуратуры Курганской области по контролю за состоянием задолженности муниципалитетов по расчетам с бизнесом за выполненные муниципальные контракты обсуждались на очередном очередном заседании общественного Совета при прокуратуре области по защите прав предпринимателей под председательством прокурора Курганской области Игоря Ткачёва.
В работе совещательного органа приняли участие первый заместитель и заместители Губернатора области Виктор Сухнев, Елена Лукашук, Роман Ванюков, руководители департаментов здравоохранения, образования и науки Лариса Кокорина и Герман Хмелёв, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Алексей Чуев, а также представители общественных организаций предпринимательского сообщества.
После мер прокурорского реагировании наведен порядок в учете и достоверности задолженности в Кетовском районе, активизирована исковая работа по взысканию дебиторской задолженности в городской бюджет в городе Кургане, привлечены к административной ответственности должностные лица заказчиков в городе Шадринске, Шумихинском, Половинском, Лебяжьевском, Далматовском, Кетовском районах.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, благодаря конструктивной работе надзорного ведомства во взаимодействии с Правительством области в 2017 году удалось погасить свыше двух миллиардов рублей задолженности. В истекшем периоде 2018 года на эти цели направлено более 200 млн рублей.
Также по результатам работы Совета были намечены конкретные пути ее решения, в том числе снижение бюджетных расходов, качественное исполнение доходной части бюджетов. Органы государственной власти ориентированы на системную работу с предпринимательским сообществом при погашении долгов и обеспечение координации данной работы.
Погашение долгов перед бизнес-сообществом со стороны государственных и муниципальных заказчиков находится на постоянном контроле прокуратуры и Правительства области. Пресс-служба Губернатора Курганской области, уточнила корреспонденту агентства, что глава Зауралья Алексей Кокорин держит вопросы исполнения консолидированного регионального бюджета на личном контроле.