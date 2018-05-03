Прокурора заставила муниципалитеты раскошелиться на 200 млн рублей

Итоги совместной работы регионального Правительства и Прокуратуры Курганской области по контролю за состоянием задолженности муниципалитетов по расчетам с бизнесом за выполненные муниципальные контракты обсуждались на очередном очередном заседании общественного Совета при прокуратуре области по защите прав предпринимателей под председательством прокурора Курганской области Игоря Ткачёва

В работе совещательного органа приняли участие первый заместитель и заместители Губернатора области Виктор Сухнев, Елена Лукашук, Роман Ванюков, руководители департаментов здравоохранения, образования и науки Лариса Кокорина и Герман Хмелёв , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Алексей Чуев , а также представители общественных организаций предпринимательского сообщества.

После мер прокурорского реагировании наведен порядок в учете и достоверности задолженности в Кетовском районе, активизирована исковая работа по взысканию дебиторской задолженности в городской бюджет в городе Кургане , привлечены к административной ответственности должностные лица заказчиков в городе Шадринске , Шумихинском, Половинском, Лебяжьевском, Далматовском, Кетовском районах.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, благодаря конструктивной работе надзорного ведомства во взаимодействии с Правительством области в 2017 году удалось погасить свыше двух миллиардов рублей задолженности. В истекшем периоде 2018 года на эти цели направлено более 200 млн рублей.

Также по результатам работы Совета были намечены конкретные пути ее решения, в том числе снижение бюджетных расходов, качественное исполнение доходной части бюджетов. Органы государственной власти ориентированы на системную работу с предпринимательским сообществом при погашении долгов и обеспечение координации данной работы.