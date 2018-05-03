«Семь башен Сатаны»: где они находятся

Существует такое понятие: сакральная география. Она изучает не просто географические объекты, а места силы, которые могут обладать как положительной, так и отрицательной энергией. Наша планета — сложный многослойный организм, и каждому слою присущ определённый энергетический заряд. В местах смещений земной коры, древних вулканических кратеров, тектонических разломов, ледников или падений небесных тел силы глубинных слоёв вырываются из пределов своего уровня и оказывает влияние на происходящее на поверхности.

Исследование Рене Генона

Темой точек прорыва отрицательной энергии, так называемых «башен Сатаны» занимался французский философ Рене Генон. В свое время он принял ислам и стал специализироваться в области восточной метафизики, главным образом юга Евразии. В 44 года он переехал в Египет , а там женился на женщине, которая происходила из рода дочери пророка Мухаммеда Фатимы.

Генон искал примордиальную (первоначальную) религиозную традицию, которую, по его мнению, человечество сильно исказило в ходе исторического процесса. Французский философ особенно пристально изучал древнеегипетскую религиозную систему, будучи уверен, что она является одной из древнейших, а точнее заимствована из одной из прарелигий. Кроме того, Генон был посвящён в тонкости суфизма — эзотерическое мусульманское течение.

По информации, которую собрал Генон, на планете существуют семь «башен Сатаны» — семь центров с мощной негативной энергией. Говорят, что именно в этих местах упали с небес семь падших ангелов. Кстати, с позиции геологии там должны быть как раз пробоины в земной коре. Считается, что с помощью энергии этих прорывов можно контактировать с духами преисподней и овладевать тёмной силой, которая может дать власть над миром. Поиском подобных районов активно занимался Третий рейх. Многие эзотерики убеждены, что ту же цель преследуют такие организации, как, например, масонская. [С-BLOCK]

Вот что пишет Генон о местонахождении этих метафизических объектов:

«Они расположены в форме дуги, обводящей Европу на некотором расстоянии: одна ее часть находится в районе Нигера , о котором уже во времена древних египтян говорили, что оттуда приходят самые страшные колдуны; вторая — в Судане , в горном районе, населённом «ликантропами» (оборотнями) в количестве около 20 000 человек (я знал здесь очевидцев этого явления); третья и четвёртая находятся в Малой Азии — одна в Сирии , другая в Месопотамии; пятая — в Туркестане ; а две последних должны быть расположены ещё севернее, ближе к Уралу или в западной части Сибири, но я должен признаться, что к настоящему времени мне не удалось выяснить их точного географического месторасположения».

Скорее всего, число семь фигурирует, так как оно обладает сакральным значением, а вообще на планете подобных зон должно быть, конечно, больше. И не факт, что все они сатанинские. Но поскольку доступные Генону источники говорили о конкретных семи, постараемся для начала определить их локализацию.

Где находятся «башни Сатаны»

Первые две: районы Нигера и Судана. Территория Нигера сложена докембрийскими вулканическими породами, во многих местах выходящими на поверхность. Порядка 10 тысяч лет назад — до высыхания Сахары, здесь процветала киффийская цивилизация — одна из древнейших высокоразвитых культур высоких людей. На территории Нигера находятся месторождения железа, урана и нефти.

Судан — также место обитания одной из древнейших цивилизаций -мероэ. Её жители были родственны египтянам. Страна расположена в верховьях Нила и имеет выход к Красному морю, поэтому цивилизация мероэ владела навыками мореплавания. Здесь, на древнейшем возвышенном плато, есть выходы архейских слоёв, в них встречаются золотые месторождения. В Судане также имеются месторождения нефти. Вся территория подвержена сильным геологическим сдвигам, поскольку находится на скользящем тектоническом разломе — рифте.

Касаемо рифтов: это явление характеризуется смещением блоков и плавлением земной коры, в результате на поверхность выходят гигантские поля магмы, которые могут кипеть тысячелетиями, — это мантийный плюм. Из огромных древних плюмов со множеством мелких кратеров сложены территории Финляндии Норвегии . На озере Сайма в Финляндии часть кратеров находится на островах, иногда их глубина достигает 80 метров, и это ощутимые места силы, куда восточные мудрецы не имели доступа. Зато финны всегда считались народом с незаурядными магическими способностями. [С-BLOCK]

Германию и Третья «башня Сатаны» — Сирия. По её территории проходит сомалийский разлом (который затем идет через Италию Нидерланды ). Согласно выводам исследований Л. Н. Гумилёва, легендарная Шамбала — это именно Сирия. Здесь находится древнейший вулканический массив Эль-Друз. На этих берегах в древности обитали финикийцы — загадочный народ мореплавателей, который имел колонии по всему Средиземноморью, но ходил в плавания вокруг Африки, а может быть, и дальше.

Четвёртая «башня»: Месопотамия, Шумер — нынешний Ирак . Он граничит с Сирией. Ещё одна земля древнейших цивилизаций, обитавших здесь ещё в период неолита. Археологи находят в данной местности храмы немыслимой древности, со странными скульптурами и фресками, имеющими ярко выраженный демонический уклон. Шумерское сказание о Гильгамеше послужило основой для написания Библии. Правда, автор Библии сознательно или по ошибке внёс некоторые искажения в исходный текст. На этой земле обитал воинственный народ ассирийцев, а затем персы. Здесь находится легендарный Вавилон с его недостроенной башней. В этом городе умер в 32 года Александр Македонский

Пятая «башня Сатаны»: Туркестан. В это понятие входили азиатские республики СССР. Это густонаселённая территория, за исключением гор, поэтому обратимся за информацией к альпинистам. Пик Победы (7439 метров, высшая точка Тянь-Шаня) — одна из самых смертельных гор на планете. Не было ни одного сезона, чтобы восхождения не сопровождались гибелью людей. Если в какой-то год никто не погибал, значит никто и не поднимался. Альпинисты срывались поодиночке и целыми связками, большинство из них не найдены. [С-BLOCK]

Хребты Тянь-Шаня сложены осадочными, метаморфическими и изверженными породами палеозоя и докембрия: в период формирования планеты они были морским дном. Возле самой вершины пика Победы находится чрезвычайно странное природное образование, которое у альпинистов зовётся «Обелиск». Оно имеет форму конуса, с наплывами и потёками, его тёмный силуэт резко выделяется на фоне снега. Судя по контурам, возможно, это остатки кратера или подводного грязевого гейзера. Вообще, впечатление он производит инфернальное. И многие трагические случаи произошли в непосредственной близости именно от него.

Шестая и седьмая «башни Сатаны». По словам Генона, расположены «ближе к Уралу или в западной части Сибири».

У русского геолога, археолога и писателя Ивана Ефремова есть несколько рассказов о загадках Сибири и Алтая . В их числе «Озеро духов» об одном странном озере со сверкающей поверхностью, которое несёт скорую смерть всем, кто окажется на его берегах. Впоследствии выяснилось, что аномалия данного природного объекта заключалась в том, что в озере вместо воды была ртуть. Это месторождение стали использовать для нужд промышленности. Вполне вероятно, что оно находится в зоне одной из пробоин в земной коре.

Думаем, есть смысл исследовать также район озера Байкал, который, как Судан и Сирия, является местом рифтового разлома. Здесь имеется множество загадочных мест, связанных с древнейшими легендами и возникновением великих народов. На Байкале зародилась руническая орхонская письменность, один из её примеров — могила великого тюркского богатыря Кюль-Тегина, который начал свою карьеру успешного стратега и военачальника в 16 лет. Спустя несколько столетий эти руны практически без изменений принёс в Скандинавию бог Один, верховный Ас.

Поэтому кажется логичным искать силовые объекты не только в труднодоступных точках Земли, но и в самой Европе.

Объекты силы, создаваемые человеком и живыми существами

Великий святитель Руси Сергий Радонежский при основании монастырей долго бродил по лесам, пока не находил положительную геомагнитную зону. Он её чувствовал. В благодатном месте Сергий расчищал участок земли и строил первую избушку и часовню, добавляя к природной светлой силе свою собственную. Затем к нему прибывала братия и создавался новый монастырь.

Мало кому известно, что Антуан де Сент-Экзюпери был не только лётчиком и автором «Маленького принца», но и очень способным эзотериком. О технике возникновения объектов силы он рассказывает в своем двухтомнике «Цитадель»:

Допустим, в каменистой пустыне лежит кусок скалы. Он служит убежищем от солнца для мелких зверьков, которые насыщают его энергией своего уровня. Мимо проходят караваны и отмечают этот камень как веху на своём пути: они заранее ищут его глазами, для них он означает пройденный этап тяжёлого пути. И в какой-то момент камень накапливает столько этих мелких энергетических импульсов, что сам начинает их отдавать. Если рядом окажется человек с повышенной чувствительностью, он обратит на это внимание и камень может стать объектом поклонения, станет аккумулировать ещё больше энергии и начнёт влиять на окружающее. [С-BLOCK]

Точно так же объектами тёмной силы становились алтарные камни, на которых приносились кровавые жертвы. Камни эти были посвящены определённым богам, к ним обращались за помощью в случае вражеских нападений и просили у них направить свою разрушительную мощь на противника.

Разумеется, существовали специалисты — жрецы: неподготовленный человек при контакте с запредельным мог попасть в неприятности, навредить, в первую очередь себе и своему потомству. До сих пор сибирские шаманы крайне неодобрительно относятся к непосвященным, которые исполняют этнические танцы с бубнами. Они утверждают, что, применяя не по делу магический инструмент, можно навлечь беду.