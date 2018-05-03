Довыборы в совет депутатов Юрюзани отметились рекордно низкой явкой

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, довыборы в Юрюзани с самого утра 29 апреля отличались крайне низкой явкой: за первые два часа проголосовало менее полутора процентов избирателей. К 14 часам до участка дошли 12,73 процента горожан, к 18 часам явка подросла до 20,44 процента. Итоговый результат составил только 21,92 процента.

В итоге 93,2 процента голосов получил кандидат от «Единой России» Андрей Печников, сменивший сдавшего мандат Игоря Шубина . По данным из открытых источников, Печников — генеральный директор ООО «Промснаб», специализирующегося в том числе на изготовлении теплиц и металлических оград.

Напомним, в Юрюзани в последние месяцы обострился конфликт между депутатским собранием и главой города Сергеем Замятиным . 25 апреля депутаты второй раз подряд поставили Замятину «неуд» по итогам работы в 2017 году, а сам мэр при этом даже не присутствовал на заседании. Кроме того, 27 апреля в здании администрации, в частности в кабинетах главы и его заместителей, сотрудники Следственного комитета провели выемки документов, так и не объяснив причин своего визита.

Позиция свежеизбранного депутата Андрея Печникова по поводу работы с Сергеем Замятиным на данный момент неизвестна.