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Довыборы в совет депутатов Юрюзани отметились рекордно низкой явкой
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Довыборы в совет депутатов Юрюзани отметились рекордно низкой явкой 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба облизбиркома, довыборы в Юрюзани с самого утра 29 апреля отличались крайне низкой явкой: за первые два часа проголосовало менее полутора процентов избирателей. К 14 часам до участка дошли 12,73 процента горожан, к 18 часам явка подросла до 20,44 процента. Итоговый результат составил только 21,92 процента.
В итоге 93,2 процента голосов получил кандидат от «Единой России» Андрей Печников, сменивший сдавшего мандат Игоря Шубина. По данным из открытых источников, Печников — генеральный директор ООО «Промснаб», специализирующегося в том числе на изготовлении теплиц и металлических оград.
Напомним, в Юрюзани в последние месяцы обострился конфликт между депутатским собранием и главой города Сергеем Замятиным. 25 апреля депутаты второй раз подряд поставили Замятину «неуд» по итогам работы в 2017 году, а сам мэр при этом даже не присутствовал на заседании. Кроме того, 27 апреля в здании администрации, в частности в кабинетах главы и его заместителей, сотрудники Следственного комитета провели выемки документов, так и не объяснив причин своего визита.
Позиция свежеизбранного депутата Андрея Печникова по поводу работы с Сергеем Замятиным на данный момент неизвестна.
Отметим, результаты выборов не устроили оппонентов «Единой России». Так, депутат Заксобрания от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова, комментируя объявление о результатах довыборов в Юрюзани на странице облизбиркома в соцсети, написала: «Людей все устраивает. Жалобы от жителей Юрюзани больше не принимаем». При этом, добавим, параллельно с юрюзанскими проходили довыборы в совет Точилинского сельского поселения, где при большой, под 90 процентов, явке победила как раз член «Справедливой России» Галина Ветлугина.
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