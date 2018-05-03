Прекращено уголовное дело экс-замдиректора «президентского авиаотряда»

Разлетевшееся дело

Уголовное дело по факту хищения в 2010–2015 годах у АО „Рособоронэкспорт “ руководством 224-го летного отряда крупных денежных сумм (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено следственным управлением на транспорте СКР в ноябре 2017 года. Однако уже через месяц все материалы были переданы в главное управление по расследованию особо важных дел СКР. К тому времени основной фигурант этого дела — бывший заместитель гендиректора по экономике 224-го летного отряда Дмитрий Новицкий — уже месяц находился под стражей: по ходатайству следствия его арестовал Мещанский райсуд Москвы

Афганистан, Как было установлено в ходе расследования, еще в 2006 году между АО „Рособоронэкспорт“ и ЗАО „Авиакомпания „Аэроспецсервис“ был заключен договор на организацию воздушных перевозок и транспортно-экспедиторское обслуживание грузов. Впоследствии „Рособоронэкспорт“ заключил договоры комиссии с несколькими предприятиями оборонного комплекса, в том числе с 224-м летным отрядом, который в течение нескольких лет занимался перевозкой грузов в Индию Сирию и другие страны. Участие в этой цепочке предприятия, обеспечивающего авиационные перевозки в интересах госструктур, в том числе транспортировку автомобильных кортежей для первых лиц России , следствие посчитало мошенничеством. Как полагали в СКР, „Аэроспецсервис“ сам является достаточно крупной организацией со своим персоналом и авиапарком, способной „выполнять доставку и экспедирование крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов специального назначения всеми видами транспорта по всему миру“, и в услугах посредника не нуждался. Тем не менее „Рособоронэкспорту“ приходилось заключать дополнительные соглашения с „Аэроспецсервисом“, оплачивая при этом услуги не только этой компании, но и фактического исполнителя грузоперевозок в лице 224-го летного отряда.

В ходе следствия Новицкий свою причастность к хищению денег у „Рособоронэкспорта“ категорически отрицал. Допрошенные в рамках дела в качестве свидетелей руководители этой организации, а также гендиректор 224-го летного отряда Константин Вартанов также утверждали, что никаких нарушений закона не было. Окончательно в отсутствии в действиях господина Новицкого состава преступления следствие, судя по всему, убедилось после того, как получило в конце февраля из „Рособоронэкспорта“ письмо, где говорилось, что „расчеты с ЗАО „Авиакомпания „Аэроспецсервис“ по агентскому договору от 2006 года и дополнительные соглашения к нему осуществлялись в соответствии с законодательством Российской Федерации“, все расчеты между сторонами завершены, а какая-либо „задолженность по расчетам в бухгалтерском учете отсутствует“.

В итоге, как говорится в постановлении о прекращении уголовного дела, „из собранных материалов следует, что Дмитрий Новицкий не совершал инкриминируемое ему преступление, его действия отвечали признакам предпринимательской деятельности и были направлены на систематическое получение прибыли ОАО „Государственная авиакомпания „224-й летный отряд“. В связи с необоснованным уголовным преследованием за Дмитрием Новицким признано право на реабилитацию и возмещение вреда, пишет „Коммерсант“.