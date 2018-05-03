Старшая дочь Татьяны Навки устроила вечеринку в честь совершеннолетия

Александр Жулин и Татьяна Навка объявили о расставании в 2010 году после 14 лет брака. У них есть общая дочь Александра. Она учится в школе и увлекается музыкой. Девушка прекрасно общается с новой семьей своей матери, а также с семьей отца. Супруга Жулина Наталья Михайлова отзывается о Саше как об очень целеустремленной, доброй и умной девушке.

2 мая наследница Навки от первого брака отметила совершеннолетие. Уже ночью к ней пришли друзья и устроили вечеринку. Ей вручили множество цветов, а также воздушные шары и торт. Саша веселилась до самого утра. Мама и отец не присутствовали на празднике, но поздравили дочь в соцсетях. Татьяна сделала подборку архивных снимков, на которых ее старшая наследница запечатлена то в раннем детстве, то в более поздние годы. «Моя 18-летняя любовь», — написала она.

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Жулин также обратился к имениннице: " Ровно 18 лет назад родилась моя дочка, моя любимая Александра! Очень тебя люблю! Мамина и папина гордость, радость, надежда! Хрупкая, но очень сильная и целеустремленная, отзывчивая, красивая, умная". Ннапомним, что сейчас Навка отдыхает в теплых краях с трехлетней дочерью Надеждой от своего супруга Дмитрия Пескова

День рождения Александры Жулиной / фото: соцсети

День рождения Александры Жулиной / фото: соцсети