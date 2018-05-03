«Последняя важная битва»: как Шарль де Голль выгнал НАТО из Франции

В начале 1960-х ситуация в европейской политике напоминала современную. США контролируют НАТО , де-факто приказывая европейцам, ведут войны, доминируют в финансах. Президент Франции Шарль де Голль решил изменить этот расклад.

Разведка

В планах де Голля было возвращении величия Франции, чему никак не соответствовало подчиненное положение страны в Североатлантическом альянсе. В сентябре 1958 года после сомнительных выступлений США и Британии во время конфликта в Тайваньском проливе, и на Ближнем Востоке, Де Голль в секретном меморандуме президенту США Эйзенхауэру и премьеру Великобритании Макмиллану потребовал создать систему, в которой Франция принимала бы участие в консультациях для принятия совместных решений. Он пишет об этом в своих мемуарах: «Как я и ожидал, оба адресата, получившие мой меморандум, ответили уклончиво. Следовательно, у нас были все основания действовать». Весной 1959-го года средиземноморский флот Франции выходит из-под командования НАТО. Франция отказывает американцам в размещении атомных бомб и строительстве пусковых установок. Де Голль также возвращает под собственное командование войска ПВО, которые начинают автономно контролировать воздушное пространство страны. Франция также отказывается от достигнутых ранее соглашений о том, что под командование НАТО передаются войска, которые возвращаются из Северной Африки.

Против объединения Европы под эгидой США Де Голль категорически не поддерживает предлагаемые англосаксами формы организации европейских стран, которые тогда начинали уже определяться. Планировалось создать политический блок, который бы заменил национальные государства. Для этого предполагалось использовать общий рынок как экономическую основу. Президент Франции не против интеграции, но так, чтобы эта структура не была наднациональной, однако практически все в Европе были за «единую европейскую державу». Тогда Де Голль нашел слабое звено — ФРГ . Канцлеру Конраду Аденауэру в то время очень нужна была поддержка. Он проводил политику жесткого противостояния с ГДР: автоматически разрывались дипломатические отношения с любой страной, признавшей ГДР. Предложения восточногерманской стороны о создании конфедерации германских государств категорически отвергнуты. ГДР заявила о своих притязаниях на Западный Берлин на том основании, что он находится на территории ГДР. Де Голль на взаимной основе воспользовался поддержкой немца, чтобы провалить английский план «зоны свободной торговли», в которую собирались включить и шесть стран «общего рынка». Англичане таким образом планировали осуществить план США, которые тогда теряли экономические позиции в Европе, и предлагали создать Атлантическое экономическое сообщество, сняв таможенные барьеры для американских товаров.

Хроника разрыва

В 1963 году Де Голль отказывается сразу от нескольких проектов НАТО, объявленных США и продолжает вывод войск из-под атлантического командования. В частности, он отвергает проект создания объединенных ядерных сил, и начинает собственную атомную программу — «ударной силы». Тогда же из-под командования НАТО выводится атлантический флот Франции, там остаются только две французские дивизии вместо 14. Де Голль резко критикует действия США во Вьетнаме , в мае 1965 года отзывает французских представителей из СЕАТО.

Отказ от доллара

В 1965 году де Голль взрывает, тогда еще не сеть, а прессу, заявлением об отказе от использования доллара в международных расчетах и предложением перейти единому золотому стандарту. В Европе на тот момент скопилось уже достаточно золота. Франция перевела большую часть своих долларов в золото. Этот шаг стал первым в череде экономических событий, которые привели к международному финансовому кризису конца 1960-ых и изменению системы международных расчетов.

Дружба с СССР

В 1966 году де Голль приехал в СССР с официальным визитом. Это был еще один шаг в борьбе за величие Франции. Именно с де Голля можно начинать историю разрядки международной напряженности, которую генерал считал в первую очередь европейской проблемой. Сближение с СССР было естественным шагом после отхода от США, но оба они были направлены на укрепление независимости Франции. Кроме того, у де Голля была идея великой Европы от Атлантики до Урала, а также теория конвергенции двух социальных систем. Он считал изменения в политических системах социалистических и капиталистических стран неизбежными, а в одном выступлении в Москве сказал, что современные народы «подчиняются законам одной и той же механической и научной цивилизации».

Выход из НАТО

В феврале 1966 года де Голль снова взорвал прессу, объявив, что Франция решила полностью выйти из военной организации НАТО, и потребовав удаления с французской земли баз, штабов и прочего, не находящегося под французским контролем. Президент направил 14 членам Североатлантического альянса соответствующую ноту, а США еще и график эвакуации 29 пунктов и 33 тысяч солдат и офицеров — до 1 апреля 1967 года. Штаб-квартира была срочно переведена из Парижа в Брюссель . Генерал де Голль говорил, что операция в отношении НАТО для него — «последняя важная битва».

Официально полностью Франция вернулась в НАТО лишь в 2009 году.