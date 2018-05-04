«Ростелеком» подключил по оптике предприятие по переработке яблок

«Ростелеком» проложил оптические линии связи и обеспечил высокоскоростной доступ в интернет для ООО «ЮМИКС», крупнейшего в ЮФО предприятия по переработке яблок.

Компания базируется в станице Абадзехской республики Адыгея , ее здания и яблоневые сады занимают площадь более 300 га. Доступом в интернет обеспечено главное офисное здание, гостиница для сезонных работников и крупные производственные помещения, где перерабатываются и хранятся фрукты.

Александр Черкашин , заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «При строительстве оптики для ООО „ЮМИКС“ мы столкнулись с рядом сложностей. Предприятие расположено в Долине яблонь. Это предгорье, где скальная порода залегает на глубине полуметра от поверхности земли. При выполнении строительно-монтажных работ приходилось использовать метод горизонтально-направленного бурения и прокладывать волоконно-оптический кабель с помощью спецтехники. Всего было проложено более пяти с половиной километров кабеля».

Аслан Дзыбов, заместитель генерального директора ООО «ЮМИКС»: «Теперь, когда у нас на предприятии появился стабильный интернет-доступ, мы планируем подключить „Видеонаблюдение“. Этот полезный сервис обеспечит круглосуточный надзор за обширной территорией наших садов. Наблюдение можно вести с мобильного телефона из любого места, где есть доступ в интернет, что очень удобно. Возможно, в перспективе мы вообще откажемся от услуг сторожей и направим сэкономленные средства на расширение и модернизацию нашего производства».