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В первый рабочий день бесплатный паркинг у драмтеатра оказался закрытым
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В первый рабочий день бесплатный паркинг у драмтеатра оказался закрытым 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Неприятный сюрприз ждал сегодня, 3 мая, тюменских автомобилистов, приехавших на работу в центр города. Новый подземный паркинг, расположенный на площади 400-летия Тюмени, оказался закрытым. Ранее в обслуживающей организации обещали, что он будет работать с 1 мая. — Прочитала на прошлой неделе, что паркинг будет сегодня открыт, но не попала на него. Даже в дверь постучалась, но никто не открыл, — рассказала 72.ru тюменка. О том, что паркинг сегодня утром был закрыт в МКУ «Тюменьгортранс» узнали от журналистов 72.ru. В обслуживающей организации заверили, что он должен работать с 7:00.
— Паркинг был закрыт по техническим причинам. В ближайшее время его откроют, — заверил 72.ru Алексей Санник, руководитель МКУ «Тюменьгортранс».
Двухуровневая парковка, рассчитанная на 289 машино-мест, впервые открыла свои двери 1 мая. На протяжении какого времени тюменцы смогут бесплатно парковать свои машины в центре города, представители администрации пока не озвучивают. Не называют они и точный размер оплаты, которая будет введена в перспективе.
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