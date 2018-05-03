«Слышали, но живьем не видели». Нестандартные кирпичи в фундаменте группы компаний

«У вас больше ста сотрудников, а подмывает применять „упрощенку“? Хочется получать дивиденды под 6% или регулировать отношения английской системой права? Нет ничего невозможного», — Ярослав Савин. Каждую неделю в открытом бизнес-курсе «Остаться в живых» Ярослав Савин инструктирует собственников бизнеса о том, как выжить в российских реалиях. Материалы публикуются в рамках совместного проекта Центра taxCOACH и портала DK.RU.

Сегодня — продолжение разговора о построении группы компаний и нестандартные строительные элементы: производственный кооператив, хозяйственное партнерство и полное товарищество.

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH:

Производственный кооператив

— Производственный кооператив вам в основном известен как способ некой минимизации социальных взносов. В некотором смысле это возможно, хотя в такой форме есть существенные ограничения, о которых обычно никто не говорит.

Производственный кооператив (ПК) — это объединение лиц (не менее пяти) не столько деньгами, сколько трудовыми функциями. Количество не участвующих трудом лиц не может превышать 25% от общего количества членов кооператива. При этом членами кооператива могут быть не только «физики», но и юридические лица (но т.к. они не могут нести «трудовые повинности», то и на их участие распространяется ограничение в 25%).

На что это влияет? Допустим, у вас крупная производственная компания, и людей настолько много, что они не вмещаются в специальные режимы налогообложения. ПК позволяет это ограничение обойти, потому что члены кооператива не учитываются при определении общего количества работников при применении УСНО. Другое дело, что так хорошо рассуждать в теории, а в реальной жизни могут возникнуть затруднения. Предположим, у вас есть низкооплачиваемый и быстро меняющийся персонал. В пайщики вы их вписывать и выписывать устанете (тем более что с недавнего времени смена членов кооператива отражается в ЕГРЮЛ).

Поэтому в отношении «беглых» сотрудников можно использовать трудовые договоры, но их не должно быть более 30% от числа пайщиков.

В чем главная особенность ПК? Раз кто-то из членов участвует своим трудом, то и оплата за труд может быть в двух формах:

оплата труда как таковая, с которой уплачиваются 13% НДФЛ и взносы во внебюджетные фонды;

распределение прибыли в соответствии с размером пая (не более 50% от всей прибыли) и трудовым участием. По экономическому смыслу эта доля считается дивидендами и не облагается страховыми взносами.

В следующих сериях мы еще поговорим о нестандартном использовании производственного кооператива — в качестве хранителя активов, который выдержит прямое попадание ядерной ракеты.

Хозяйственное партнерство

Эта форма организации юрлиц существует с 2011 г. и регулируется Федеральным законом №380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах». Такая коммерческая организация должна иметь не менее двух партнеров (это могут быть как физические, так и юридические лица, в том числе иностранные), а расширить его можно аж до 50-ти. Создать партнерство разрешается только «с нуля» (реорганизация в партнерство из уже имеющегося юридического лица запрещена законом).

По замыслу законодателя, эта форма создана для того, чтобы обойти косные нормы законодательства об ООО и АО. Как раз на те случаи, когда речь идет об инвестиционных проектах, где сходятся деньги и идея. То есть партнеры явно не равноправные и им нужно иметь возможность договариваться о чем угодно с юридическими гарантиями. К примеру, в ООО «идейно-безденежный» партнер может участвовать на равных, лишь благодаря уставному капиталу в 10 тыс. руб. Если вас двое, то свою «пятерку» он, очевидно, наскребет. Но все же это — юридическая фикция.

В хозяйственном партнерстве мы можем заключить соглашение, в котором будут четко описаны вклады чем угодно и полагающаяся за это доля в прибыли, а также система, структура и полномочия его органов управления. С точки зрения закона, это пустой аквариум — мы можем наполнить его чем угодно. К примеру, договориться с партнером, что я вкладываю идею, а ты — 10 млн долларов, но за идею я получаю 90% доходов, а ты — 10%. И это будет законно.

Или мы с вами оказались из «яйцеголовых» — бизнесменов в белых кроссовках: ездим по миру, у нас расширенные горизонты восприятия и нам вдруг захотелось, чтобы наши отношения регулировались английской системой права. Нет ничего невозможного! Нужно просто это прописать в соглашении об управлении партнерством.

Другое дело, что чудес в российской жизни не бывает — нельзя дать конфетку, которую можно развернуть и съесть. В этой конфетке наверняка найдется осколок орешка, который сломает вам зуб.

При наличии таких классных соглашений об управлении партнерством быть бы ему крутым холдингодержателем, «хранителем активов». Представьте: заряжаем его долями и акциями значимых для нас компаний на четко прописанных между партнерами условиях. Чума! Но нет. Хозяйственное партнерство не может быть участником (акционером) других юридических лиц. Хотя это ограничение все же можно обойти и сделать из хозяйственного партнерства холдингодержателя.

Второе странное, на первый взгляд, ограничение — невозможность рекламировать свою деятельность. Тут вот в чем подвох. Если мы откроем закон «О рекламе», то увидим понятия «деятельность» и «результат деятельности». Так вот рекламировать, чем вы занимаетесь и как вы это делаете, в хозяйственном партнерстве нельзя. А товары, работы и услуги как результат такой деятельности — сколько угодно. Направлено это против «мыльных пузырей», которые описаны в книге Николая Носова «Незнайка на Луне», где Общество по продаже семян с Земли насобирало денег и лопнуло.

В конце концов, ни для кого не секрет, что компании, стартовавшие на краудфандинговых площадках, довольно редко доходят до стадии реализации заявленных товаров или услуг.

Обращаю внимание, что реорганизация хозяйственного партнерства возможна единственным способом — в акционерное общество. Законодатель предполагает, что пока это стартап и ничего непонятно, такая форма нужна, а когда бизнес заработал в полную силу, появляется необходимость привлечь пассивных акционеров, мы преобразуемся в АО и начинаем работать, как белые люди.

Полное товарищество

Студентам юридических вузов рассказывают, что такая форма существует, но никто не понимает, зачем она нужна. И хоть живьем полные товарищества редко кто видел, они есть. Смысл полного товарищества в том, что некие субъекты предпринимательской деятельности (в отличие от ООО и АО это могут быть только ИП или юридические лица) имеют непреодолимое желание работать под единой вывеской. При этом, по замыслу законодателя, полное товарищество вообще не ведет своей деятельности: бизнесы не сливаются — каждый продолжает заниматься собственным делом, получая экономический эффект от объединения усилий. Например, вы что-то хорошо производите, а я умею это хорошо продавать.

Что означает статус общей вывески? В отличие от простого товарищества (это договор и не более), полное товарищество — это юридическое лицо, порядок деятельности и структура которого гибко определяется исключительно учредительным договором между участниками.

Это и делает простое товарищество весьма любопытной конструкцией с точки зрения группы компаний.

Из экономической сути такого объединения выросло и правило солидарной ответственности участников по обязательствам товарищества. По этой же причине, с точки зрения налогообложения, налог на доходы должен образовываться на уровне участников товарищества, а не на уровне товарищества, то есть полное товарищество получает выручку, вычитает расходы, «пилит» между участниками, каждый из которых платит налоги, исходя из своей системы налогообложения. Так оно и было, пока действовал Закон РФ от 27.12.1991 №2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций», а вот в Налоговом кодексе экономическая суть полного товарищества не нашла своего отражения — слово «полное и» в нем кто-то подтер, оставив только «простое товарищество».

Но даже при таких условиях прелесть есть. В частности, поскольку в полном товариществе участвуют ИП и юрлица, то и дивиденды предприниматель может облагать, как свои доходы по упрощенке 6% (если сравнить с налогом на дивиденды в 13%, экономия ощутима).

Другое дело — как запустить этот механизм, чтобы он не свидетельствовал о получении необоснованной налоговой выгоды. Об этом поговорим в следующих сериях.