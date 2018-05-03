Гунны: самые сильные факты

Гунны — народ, внезапно явившийся из глубин Азии, прокатившийся волной по Европе и оставивший о себе множество легенд. Самым известным гуннским вождём стал Аттила, великий конунг Атли скандинавских саг. Из Азии в разные времена мигрировало много различных народов, но именно гунны оставили столь яркий след в истории, словно растворившись после загадочной гибели своего самого великого вождя.

Вопросом культуры и происхождения гуннов занимались такие видные учёные, как И. П. Засецкая, Б. В. Лунин, В. А. Кореняко, С. С. Миняев, П. Н. Савицкий, О. Менхен-Хелфен, Т. Хайяши, Т. Барфилд, Н. Н. Крадин, П. Б. Коновалов, Л. Н. Гумилёв. Что говорят их исследования?

Происхождение из глубин Сибири

В монгольских степях обитал пра-тюркский народ хуннов, теснимый со всех сторон врагами. Власть у хуннов наследовалась по такому же принципу, как впоследствии у русских князей: от брата к брату, и лишь потом к сыновьям. В третьем столетии до нашей эры шаньюем (правителем) стал Тумань. Он мечтал избавиться от своего старшего сына Модэ, чтобы передать престол младшему сыну от любимой наложницы. Для реализации этого плана Тумань отправил Модэ заложником к согдам и напал на них в расчёте, что те убьют его сына и избавят от дальнейших хлопот. Но Модэ оперативно оценил ситуацию, убил свою охрану, украл коня и бежал к своим. Под давлением общественного мнения Тумань выделил старшему сыну 10000 воинов, которых Модэ принялся обучать по новой схеме. Для начала он ввёл в обиход необычные стрелы с прорезью, которые свистели при полёте. Если воины слышали свист стрелы своего принца, они обязаны были немедленно стрелять в ту же цель. И вот Модэ устроил проверку: выстрелил в своего великолепного аргамака. Тем, кто опустил луки, он отрубил головы. Затем он выстрелил в свою молодую жену. Уклонившиеся также были казнены. Следующей целью стал аргамак его отца Туманя, и выстрелили все до единого. После чего Модэ убил самого Туманя, его наложницу, сводного брата, и сам стал шаньюем. Модэ правил державой хуннов 40 лет и возвысил её над всеми окружающими народами.

Несколько поколений спустя ситуация в степи переменилась. Хунны были разбиты и раздроблены. Часть их бежала на запад и примкнула к зауральским уграм. Двести лет два народа жили бок о бок, а затем последовала волна их совместной экспансии. Именно этот смешанный народ стал впоследствии известен под названием «гунны».

Гунны — возможные родственники германских народов

Гунны и норманны — два этноса, которые пользовались почти аналогичной рунической письменностью. Речь идёт о тех самых рунах, которые, как говорит Старшая Эдда, бог Один принёс из Азии. Азиатские руны на несколько столетий древнее: они найдены на могилах тюркских богатырей, например, Кюль-Тегина. Возможно, эти древние родственные связи послужили причиной того, что на территории Европы союзниками гуннов стал ряд германских народов. Конунг Атли — один из излюбленных романтических персонажей скандинавских саг, например, «Песни о Хлёде», где конунг показан в некотором роде подкаблучником. Действительно, Аттила был в кругу семьи весьма мягким человеком, любящим своих детей и многочисленных жён.

Религия из глубины веков

Религией этого кочевого народа было тенгрианство — поклонение Вечному Голубому Небу. Местом обитания верховного божества считалась гора Хан-Тенгри в Тянь-Шане, также существовало много капищ с идолами, литыми из серебра. В качестве защитного символа гунны носили амулеты из драгоценных металлов с изображением драконов. Среди правящей верхушки гуннов имелся верховный шаман, который испрашивал у божества советы для принятия важных решений. Священными считались стихии: огонь, вода, земля. Имелся также культ священных деревьев, им в жертву приносились лошади, шкуры которых снимались и распяливались между ветвями, а кровь разливалась вокруг. Призывая помощь бога войны, хунны применяли очень древний обычай «туом»: расстрел знатного пленника «тысячью стрел». Логично предположить, что и гунны совершали такой же обряд.

Армия, не умеющая штурмовать крепости

Гунны подчинили такие мощные державы той эпохи, как империя остготов и аланский каганат. Решить загадку успехов «варварского народа» пытались ещё современники: римский центурион Аммиан Марцеллин, византийский философ Евнапий, готские хронисты Иордан и Приск Панийский. Все они относились к гуннам враждебно и постарались очернить их перед потомками, красочно описывая их некрасивую внешность и варварские обычаи. Однако как могли варвары справиться с сильнейшими государствами той эпохи?

Авторы объясняли успехи гуннов их специфической воинской тактикой: «Аланов, хоть и равных им в бою… подчинили себе, обессилив частыми стычками». Такую тактику использовали массагеты в войне против Александра Македонского : партизанская война лёгкой конницы против тяжёлой пехоты действительно была успешной. Однако основную воинскую силу аланов составляла не пехота, а мощная, прекрасно обученная тяжёлая конница. Они применяли проверенную сарматскую тактику ближнего боя. У аланов были крепости, которые гунны брать не умели, и оставили непобеждёнными у себя в тылу, хотя инфраструктура каганата была ими разрушена. Многие аланы бежали на запад и поселились на Луаре.

Как гунны победили крымских готов: вброд через море

После подчинения Аланского каганата гунны под предводительством Баламбера вышли на прямое столкновение с остготами короля Германариха. Готы занимали Крым и Северное Причерноморье. Взять полуостров со стороны поймы Дона гунны не могли: они не были способны сражаться в болотистой местности, которую к тому же оборонял воинственный народ герулов. Никаких средств для переправки армии по морю у гуннов не было. Таким образом, готы на территории Крымского полуострова ощущали себя в безопасности. Это их и погубило.

Древние славяне — анты, были насильственно подчинены готам и относились к этой ситуации безо всякого энтузиазма. Как только на политическом горизонте возникли гунны, анты примкнули к ним. Готский летописец Иордан называет антов «вероломными» и считает основной причиной падения готской державы. Возможно, именно анты снабдили гуннов информацией, которая позволила последним захватить Крымский полуостров вброд со стороны Керченского пролива.

Согласно сообщению Иордана, в 371 году гуннские всадники во время охоты на Таманском полуострове преследовали олениху и загнали её на самый мыс. Олениха вошла в море и, осторожно ступая и нащупывая дно, перешла на землю Крыма, указав тем самым брод: по этому пути гуннская армия прошла в тыл своим противникам и захватила Крымский полуостров. Король Германарих, которому на тот момент было более 110 лет, в отчаянии пронзил себя мечом.

Гунны не уничтожили и не изгнали готов, а лишь подчинили своей власти. Преемником Германариха стал Винитарий. У него осталась достаточно мощная армия и структура власти. Он попытался лишить гуннов их важнейшего союзника и атаковал антов, взял в плен и распял короля Божа с сыновьями и 70 старейшинами. Гунны, в свою очередь, напали на Винитария и убили его в бою на реке Эрак (Днепр). Часть уцелевших остготов переместилась во владения римлян, остальные подчинились гуннскому вождю.

Гунны — народ с высоким уровнем дипломатической культуры

Если рассматривать гуннов как полудиких варваров, как это делали Иордан и Аммиан Марцеллин, понять секрет их успехов невозможно. Главная причина — талант их вождей, а также уровень дипломатии, который не уступал ведущим европейским государствам.

Гунны отлично знали всю «кухню» отношений окрестных народов, умели получать необходимую информацию и мастерски действовали не только в бою, но и путём переговоров. Империя короля Германариха держалась исключительно на подчинении грубой силе. Вождь гуннов Баламбер привлёк на свою сторону все народы, обиженные и угнетённые готами, а их было немало. Другие гуннские вожди придерживались аналогичной схемы и не стремились воевать там, где имелся шанс договориться по-хорошему. Ругила в 430 году налаживал дипломатические контакты с Римской империей и даже помогал войсками для подавления восстания багаудов в Галлии. Рим к этому моменту уже находился в состоянии распада, но многие его граждане примкнули к гуннам, предпочитая их упорядоченную власть произволу собственных чиновников. В 447 году Аттила со своей армией дошёл до стен Константинополя. Взять мощные укрепления у него шансов не было, но он сумел заключить с императором Феодосием унизительный для того мир с выплатой дани и передачей гуннам части территории.

Причина нового похода на запад: ищите женщину!

Спустя 3 года византийский император Маркиан расторг мирный договор с гуннами, но Аттила счёл более заманчивым поход в Галлию: туда ушла часть аланов, которых Аттила желал победить, кроме того, имелась ещё одна причина.

Принцесса Юста Грата Гонория была сестрой императора Западной Римской империи Валентиниана III, её муж мог бы претендовать на императорскую власть. Чтобы избежать возможной конкуренции, Валентиниан собирался выдать сестру замуж за престарелого и благонадёжного сенатора Геркулана, чего ей совершенно не хотелось. Гонория отправила Аттиле своё кольцо и призыв о вступлении в брак. И в результате гуннская орда прошла весь север Италии , разграбила долину реки По, попутно разгромила королевство бургундов, и добралась до Орлеана , но взять его гунны не смогли. Валентиниан не допустил брака Аттилы с Гонорией, сама принцесса избежала пыток, а может быть и казни, только благодаря заступничеству матери. Причиной ухода гуннов из Италии востоковед Отто Менхен-Хелфен считает начавшуюся эпидемию чумы.

Смерть вождя и распад державы

Покинув Италию, Аттила решил взять в жёны красавицу Ильдико (Хильду), дочь короля Бургундии, но умер в брачную ночь от носового кровотечения. Иордан повествует, что вождь гуннов умер от невоздержанности и пьянства. Но в произведениях германской мифологии «Старшая Эдда» и других конунг Атли убит своей женой Гудрун, которая отомстила за смерть своих братьев.

В следующем, 454 году держава гуннов прекратила своё существование. Наиболее выдающиеся сыновья Аттилы — Эллак и Денгизих, вскоре погибли в боях. Но гунны и их знаменитый вождь стали частью истории и мифологии многих народов.

Что европейские народы позаимствовали у гуннов